79-летняя мама Тиграна Кеосаяна покорила соцсети своей красотой

Кадр из шоу «Международная пилорама»79-летняя мама Тиграна Кеосаяна покорила соцсети своей красотойРежиссер Тигран Кеосаян (52) нечасто делится с поклонниками подробностями своей частной жизни. О том, что известный деятель кино состоит в близких отношениях с журналисткой Маргаритой Симоньян (38) стало известно не так давно, несмотря на то, что пара воспитывает двоих детей и ради этих отношений Кеосаян даже развелся с предыдущей супругой Аленой Хмельницкой . Знаменитости предпочитают не афишировать свои отношения и оберегают свою личную жизнь от глаз окружающих. Однако на днях супруга режиссера поделилась в своем микроблоге любопытным снимком, приведшим в восторг всех фанатов звездного семейства. На нем запечатлена свекровь Симоньян и мама Кеосаяна — Лаура Ашотовна. Фанаты пришли в восторг от того, как прекрасно выглядит 79-летняя женщина. Некоторые из них даже сравнили ее с легендарной Софи Лорен : «Лучше, чем Софи Лорен!», «Вот это стать!», «Великая красавица — великая мама великого режиссера», «Здоровья на долгие годы!».

@_m_simonyan_

К слову, Лаура Ашотовна — заслуженная артистка Армянской ССР. Она дебютировала в кино в возрасте 29 лет и играла, в основном, в фильме своего супруга Эдмонда Кеосаяна.

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