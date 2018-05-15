Вечер в честь 60-ых или Ваш билет в эпоху оттепели от Arzamas. academy и ТВ-3

В языке, костюмах, декорациях фильма скрываются удивительные детали, которые способны полностью поменять его восприятие, даже если вам казалось, что вы знаете эту ленту наизусть. 17 мая в 19−00 Москве, в ресторане Moriarty Bar&Kitchen (ул. Рочдельская, д. 15 стр.11) мы посмотрим на большом экране фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (реж. Элем Климов, 1964), а сразу после разберемся с экспертами, что можно найти в поп-культуре 60-ых.

Музыкант Олег Нестеров (группа «Мегаполис»), киновед Всеволод Коршунов , филолог Олег Лекманов и режиссёр Егор Баранов («Гоголь. Начало») подскажут, на что в этом фильме стоит обратить особое внимание, и что именно он может рассказать о своём времени. Гостями презентации станут известные профессионалы киноиндустрии, а также представители СМИ, киновузов и все, кто любит кино и ценит образовательные возможности, которые дарят Arzamas и ТВ-3. Вечеринка приурочена к старту совместного проекта ТВ-3 и Arzamas. academy — еженедельного телешоу «Кинотеатр Arzamas» — и пройдет при поддержке онлайн-кинотеатра ivi.