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Вечер в честь 60-ых или Ваш билет в эпоху оттепели от Arzamas. academy и ТВ-3
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Вечер в честь 60-ых или Ваш билет в эпоху оттепели от Arzamas. academy и ТВ-3 

Ivi.ru 25 минут назад
В языке, костюмах, декорациях фильма скрываются удивительные детали, которые способны полностью поменять его восприятие, даже если вам казалось, что вы знаете эту ленту наизусть. 17 мая в 19−00 Москве, в ресторане Moriarty Bar&Kitchen (ул. Рочдельская, д. 15 стр.11) мы посмотрим на большом экране фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (реж. Элем Климов, 1964), а сразу после разберемся с экспертами, что можно найти в поп-культуре 60-ых.
Музыкант Олег Нестеров (группа «Мегаполис»), киновед Всеволод Коршунов, филолог Олег Лекманов и режиссёр Егор Баранов («Гоголь. Начало») подскажут, на что в этом фильме стоит обратить особое внимание, и что именно он может рассказать о своём времени. Гостями презентации станут известные профессионалы киноиндустрии, а также представители СМИ, киновузов и все, кто любит кино и ценит образовательные возможности, которые дарят Arzamas и ТВ-3. Вечеринка приурочена к старту совместного проекта ТВ-3 и Arzamas. academy — еженедельного телешоу «Кинотеатр Arzamas» — и пройдет при поддержке онлайн-кинотеатра ivi.
Раз в неделю в вечернем прайм-эфире ТВ-3 ведущий, главный редактор Arzamas. academy Филипп Дзядко в компании ведущих отечественных гуманитариев заново посмотрит ключевые фильмы советской эпохи и разберёт по кадрам классические картины — «Цирк», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука» и «Гараж». Смотрите первый выпуск «Кинотеатр Arzamas» в эфире ТВ-3 18 мая в 22−00  Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Количество мест ограничено. Прямую трансляцию смотрите на странице ТВ-3 ВКонтакте и в других соцсетях канала, а также в соцсетях ivi.ru.
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