Кинотеатр «Факел» в Лефортово откроется после ремонта 19 мая

Об этом сообщили в пресс-службе Московского кино.

«19 мая после ремонта откроется «Факел». Кинотеатр обновился внутри, но его репертуар остался неизменным. В этот день в рамках акции «Ночь в музее» в обновленном кинотеатре пройдет открытый показ «Франкофонии» Александра Сокурова , французской документально-игровой картины, номинированной на Золотого льва в Венеции в 2015 г.», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в прошлом году в рамках частичной модернизации кинотеатров «Москино» «Факел» обновили снаружи: был отремонтирован и покрашен фасад, а на входе появились лайтбоксы для киноафиш. В ходе текущего ремонта долгожданные изменения коснулись внутренних помещений кинотеатра: в зрительном зале заменили устаревшие кресла на современные комфортабельные, спроектирован подъем рядов. Стены кинозала покрасили в синий цвет, обновили освещение и установили вентиляционную систему. В фойе кинотеатра появилась скамья, чтобы зрители могли с комфортом ожидать своего сеанса. Полностью обновился санузел.

«Факел» всегда славился качественным репертуаром для киноманов. Здесь демонстрируются новинки российского и зарубежного проката, а также самые яркие авторские и фестивальные фильмы, в том числе короткий метр. Показы фильмов преимущественно проходят на языке оригинала с русскими субтитрами», — пояснили в пресс-службе.