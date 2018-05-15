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Кинотеатр «Факел» в Лефортово откроется после ремонта 19 мая
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Кинотеатр «Факел» в Лефортово откроется после ремонта 19 мая 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе Московского кино.
«19 мая после ремонта откроется «Факел». Кинотеатр обновился внутри, но его репертуар остался неизменным. В этот день в рамках акции «Ночь в музее» в обновленном кинотеатре пройдет открытый показ «Франкофонии» Александра Сокурова, французской документально-игровой картины, номинированной на Золотого льва в Венеции в 2015 г.», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в прошлом году в рамках частичной модернизации кинотеатров «Москино» «Факел» обновили снаружи: был отремонтирован и покрашен фасад, а на входе появились лайтбоксы для киноафиш. В ходе текущего ремонта долгожданные изменения коснулись внутренних помещений кинотеатра: в зрительном зале заменили устаревшие кресла на современные комфортабельные, спроектирован подъем рядов. Стены кинозала покрасили в синий цвет, обновили освещение и установили вентиляционную систему. В фойе кинотеатра появилась скамья, чтобы зрители могли с комфортом ожидать своего сеанса. Полностью обновился санузел.
«Факел» всегда славился качественным репертуаром для киноманов. Здесь демонстрируются новинки российского и зарубежного проката, а также самые яркие авторские и фестивальные фильмы, в том числе короткий метр. Показы фильмов преимущественно проходят на языке оригинала с русскими субтитрами», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что на первой неделе после открытия «Факела» здесь можно будет увидеть три авторские картины, отмеченные критиками и фестивальными призами: неонуар «Конченая» с Марго Робби, картина «Чудеса» Алече Рорвахера и японская драма «Третье убийство» Хирокадзу Корээда.
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