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Сериал «Агенты Щ. И. Т.» продлили на шестой сезон
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Сериал «Агенты Щ. И. Т.» продлили на шестой сезон 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Marvel Entertainment и ABC объявили о том, что сериал «Агенты Щ. И. Т.» официально продлен на шестой сезон. По информации портала The Hollywood Reporter, новый сезон будет состоять всего из тринадцати эпизодов вместо привычных двадцати двух.
Напомним, что действие сериала происходит после событий фильма «Мстители». Спецагент Фил Колсон собирает команду профессионалов в секретную организацию под названием Щ. И. Т., и теперь, чтобы защитить человечество, они начинают работу над новыми делами. Главные роли в сериале исполняют Кларк Грегг, Минг-На, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Ник Блад, Эдрианн Палики, Генри Симмонс и Наталия Кордова.
Создателями и продюсерами сериала являются Джосс и Джед Уидоны и Морисса Танчароэн. Исполнительными продюсерами также выступают Джеффри Белл, Джеф Лоуб и Джим Чори. Финальный эпизод пятого сезона покажут на канале ABC уже в эту пятницу. Ожидается, что шестой сезон выйдет осенью этого года.
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