Сериал закрыт, что смотреть дальше?

Конец весны — сложный период для поклонников телесериалов. Ведь в это время каналы формируют свою сетку вещания на следующий сезон. И при этом не обойтись без потерь: часть проектов закрывается, чтобы освободить место новинкам.

Мы уже услышали о закрытии сериалов «Эш и зловещие мертвецы», «Последний человек на Земле», «Сверхлюди», «Люцифер» и других. К счастью, полицейский ситком «Бруклин 9-9» выжил, оперативно перебравшись на канал NBC . А что делать тем, кому всё же придётся проститься со своими любимыми героями?

Наши коллеги из «Мира фантастики» провели переучёт закрывшихся сериалов и постарались подобрать им замену. Тоскуете по «Пространству»? Обратите внимание на «Орвилл». Считаете, что «Сверхлюдей» закрыли незаслуженно? Возможно, «Плащ и Кинжал» заставит вас передумать. Эти и другие рекомендации вы найдёте в спецматериале «Сериалы, которые только что закрыли: 2018».

Законы телеэфира жестоки. Сериал недобрал рейтингов — закрыт! Сериал обходится каналу слишком дорого — закрыт! И хорошо, если создателям дают хотя бы завершить текущий сюжет. В этом году закрыватели особенно разошлись: мы недосчитались нескольких сериалов, которые в редакции МирФ любили и смотрели.

Сериалы, которые только что закрыли