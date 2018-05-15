Ещё
Фильмы, которые толкают на преступления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильмы, которые толкают на преступления 

Рамблер 1 час назад
Кинофильмы заставляют нас смеяться и плакать, сочувствовать и переживать, узнавать новое и учиться. Но некоторые картины имеют и обратный эффект — они толкают людей на неблаговидные поступки. В таких картинах отрицательные персонажи предстают обаятельными героями, которые вызывают симпатию. Пытаясь подражать им, люди готовы даже на преступления. Итак, фильмы, которыми вдохновляются преступники.
1. «11 друзей Оушена». В 2012 году в Индии арестовали четверых налётчиков, напавших на банк. Мужчин впечатлила изобретательность главного героя картины и его товарищей.
2. «Побег из Алькатраса». В 2001 году три опасных преступника сбежали из Бутырки, расковыряв ложками пол в камере. Беглецы вдохновились лентой 1979 года.
3. «Догвилль». Эта картина стала источником вдохновения для террориста Андерса Брейвика, который в 2011 году организовал взрыв в центре Осло и устроил бойню в молодёжном лагере.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»
Тест: угадайте актера в гриме
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Видео
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение