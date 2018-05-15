Фильмы, которые толкают на преступления

Кинофильмы заставляют нас смеяться и плакать, сочувствовать и переживать, узнавать новое и учиться. Но некоторые картины имеют и обратный эффект — они толкают людей на неблаговидные поступки. В таких картинах отрицательные персонажи предстают обаятельными героями, которые вызывают симпатию. Пытаясь подражать им, люди готовы даже на преступления. Итак, фильмы, которыми вдохновляются преступники.

1. «11 друзей Оушена». В 2012 году в Индии арестовали четверых налётчиков, напавших на банк. Мужчин впечатлила изобретательность главного героя картины и его товарищей.

2. «Побег из Алькатраса». В 2001 году три опасных преступника сбежали из Бутырки, расковыряв ложками пол в камере. Беглецы вдохновились лентой 1979 года.

3. «Догвилль». Эта картина стала источником вдохновения для террориста Андерса Брейвика, который в 2011 году организовал взрыв в центре Осло и устроил бойню в молодёжном лагере.