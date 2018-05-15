Дожить до первых петухов: Трейлер фильма «Клубаре»

Вышел первый трейлер отечественной остросюжетной драмы «Клубаре».

История развернется вокруг успешного клубного промоутера Артура, который «разводит» богачей вкладывать свои миллионы в очень дорогие ночные клубы. Все идет как по маслу, Артур заполучил очередного инвестора в лице бизнесмена Цукерберга и строит грандиозные планы. Но очень не вовремя всплывают старые грехи, за которые нужно платить. И дожить до утра теперь кажется большой удачей.

«Клубаре» в кинотеатрах с 11 октября.