Режиссер Спайк Ли призвал зрителей отказаться от политических иллюзий 

Режиссер Спайк Ли, чью картина о Ку‐клукс‐клане представят на 71‐ом Каннском кинофестивале, призвал зрителей не жить политическими иллюзиями. Об этом сообщил «Интерфакс».
Мы должны проснуться, не можем молчать. Мы все живём на одной планете. В Белом доме есть ядерные коды, я каждый день думаю об этом. Есть ещё один парень в Северной Корее, ещё один в России. Этот фильм для меня как тревожный звонок. Мы живем иллюзиями, а в мире ложь выдают за правду
Картина о Ку-клукс-клане представлена в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля. Его режиссер Спайк Ли, заявил, что этот фильм не только о США 1970-х годов, но и о современных проблемах, когда мир живет политическими иллюзиями, а ложь выдают за правду.
«Думайте о картине в глобальном смысле. Она не только об Америке, но обо всем мире. Мы смотрим на наших лидеров, они дают нам направления куда двигаться, делают моральный выбор. Мы хотели соотнести начало 70-х с ситуацией в современном мире», — сообщил режиссер на пресс-конференции.
Он также призвал зрителей не закрывать глаза на тревожные события в мире.
Картина «Черный куклуксклановец» («BlacKkKlansman») с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном в ролях рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает Ку-клукс-клан в начале 1970-х годов.
71-й Каннский кинофестиваль во Франции продлится до 19 мая.
Во время Каннского кинофестиваля прошла премьера нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Во время показа около сотни зрителей ушли из зала. В центре картины — 12-летний отрезок жизни серийного убийцы, разбитый на пять эпизодов.