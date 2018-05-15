Режиссер Спайк Ли призвал зрителей отказаться от политических иллюзий

Режиссер Спайк Ли, чью картина о Ку‐клукс‐клане представят на 71‐ом Каннском кинофестивале, призвал зрителей не жить политическими иллюзиями. Об этом сообщил «Интерфакс».

Мы должны проснуться, не можем молчать. Мы все живём на одной планете. В Белом доме есть ядерные коды, я каждый день думаю об этом. Есть ещё один парень в Северной Корее, ещё один в России. Этот фильм для меня как тревожный звонок. Мы живем иллюзиями, а в мире ложь выдают за правду

Картина о Ку-клукс-клане представлена в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля. Его режиссер Спайк Ли, заявил, что этот фильм не только о США 1970-х годов, но и о современных проблемах, когда мир живет политическими иллюзиями, а ложь выдают за правду.

«Думайте о картине в глобальном смысле. Она не только об Америке, но обо всем мире. Мы смотрим на наших лидеров, они дают нам направления куда двигаться, делают моральный выбор. Мы хотели соотнести начало 70-х с ситуацией в современном мире», — сообщил режиссер на пресс-конференции.

Он также призвал зрителей не закрывать глаза на тревожные события в мире.

Картина «Черный куклуксклановец» («BlacKkKlansman») с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном в ролях рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает Ку-клукс-клан в начале 1970-х годов.

71-й Каннский кинофестиваль во Франции продлится до 19 мая.