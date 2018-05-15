Звёздные геи, по которым женщины льют слезы

Красавцы-актёры неизменно вызывают восторг у женской аудитории. Между тем, некоторые брутальные артисты, предстающие на экране как воплощение мужественности, заявляли в разное время, что предпочитают представителей своего пола. Кто же сделал выбор в пользу гомосексуальности?

1. Дэниэл Крэйг , с 2006 играющий Агента 007, пока не делал заявлений о принадлежности к гей-сообществу. Однако журналисты несколько лет назад заметили его в компании крепкого мужчины в гей-баре в Калифорнии.

2. Кевин Спейси . В 2017 году обладатель «Оскара» после неприятного секс-скандала заявил, что он гей.

3. Нил Харрис , главный ловелас сериала «Как я встретил вашу маму», — примерный муж и семьянин. Он уже более десяти лет живет со своим партнёром, актёром Дэвидом Барткой , а в 2010 году у пары появились близнецы от суррогатной матери.

4. Рики Мартин свёл с ума поклонниц в конце девяностых. Но в 2010 горячий латиноамериканец разбил им сердца, сделав каминг-аут. А с 2008 года он воспитывает близнецов, которых родила суррогатная мать.