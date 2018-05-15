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Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
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Звёздные геи, по которым женщины льют слезы 

Рамблер 1 час назад
Красавцы-актёры неизменно вызывают восторг у женской аудитории. Между тем, некоторые брутальные артисты, предстающие на экране как воплощение мужественности, заявляли в разное время, что предпочитают представителей своего пола. Кто же сделал выбор в пользу гомосексуальности?
1. Дэниэл Крэйг, с 2006 играющий Агента 007, пока не делал заявлений о принадлежности к гей-сообществу. Однако журналисты несколько лет назад заметили его в компании крепкого мужчины в гей-баре в Калифорнии.
2. Кевин Спейси. В 2017 году обладатель «Оскара» после неприятного секс-скандала заявил, что он гей.
3. Нил Харрис, главный ловелас сериала «Как я встретил вашу маму», — примерный муж и семьянин. Он уже более десяти лет живет со своим партнёром, актёром Дэвидом Барткой, а в 2010 году у пары появились близнецы от суррогатной матери.
4. Рики Мартин свёл с ума поклонниц в конце девяностых. Но в 2010 горячий латиноамериканец разбил им сердца, сделав каминг-аут. А с 2008 года он воспитывает близнецов, которых родила суррогатная мать.
5. Джим Парсонс из «Теории большого взрыва» разочаровал зрительниц, когда рассказал, что давно живёт с партнёром, арт-директором Тоддом Спиваком. С мая 2013 пара состоит в официальном браке.
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