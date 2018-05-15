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Актрису из «Кухни» и актера из «Аритмии» избили в московском баре
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Актрису из «Кухни» и актера из «Аритмии» избили в московском баре 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Актриса Алина Алексеева, снявшаяся в сериалах «Кухня» и «Ольга», пострадала от рук пьяного мужчины в московском баре на Гоголевском бульваре. Вместе с ней был избит ее коллега, актер Борис Дергачев («Кухня», фильм «Аритмия»), пишет газета «Московский комсомолец» во вторник, 15 мая.
По словам Алексеевой, инцидент произошел в ночь на 15 мая — к артистам подошел 37-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он стал оскорблять Алексееву и Дергачева, назвал их второсортными актерами, после чего вытащил 27-летнего Дергачева из бара и начал избивать.
Алексеева вышла следом и попыталась отбить коллегу, бросив в голову нападавшего бокал. Тот в ответ ударил 29-летнюю женщину по лицу.
После произошедшего участники драки отправились в медицинские учреждения, чтобы зафиксировать побои. Отмечается, что стороны также написали заявления в полицию друг на друга. Нападавший заявил, что не помнит событий ночи, и извинился за некрасивый поступок.
Алексеева также снялась в сериалах «Дружба народов», «Вечный отпуск» и в фильме «Елки новые». Дергачев сыграл в комедии «Гуляй, Вася!» и ситкоме «Деффчонки».
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