Реконструкция старых кинотеатров в ЮВАО начнется до конца года

Все проекты по программе реконструкции 39 кинотеатров в современные районные центры, в том числе и четырех кинотеатров на территории ЮВАО, будут согласованы Москомархитектурой до конца года.

На сегодняшний день согласован только один проект реконструкции кинотеатра в ЮВАО — это кинотеатр «Высота» в Кузьминках (улица Юных Ленинцев, 52). На его реконструкцию уже выдано разрешение Мосгосстройнадзора.

— Срок действия разрешения на строительство — до февраля 2021 года, — сообщили в пресс-службе столичного Комитета государственного строительного надзора.

В результате реконструкции вместо двухэтажного здания появится четырехэтажный многофункциональный торгово-развлекательный центр районного значения, где разместится супермаркет с продовольственными товарами, торговая галерея с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, кинокомплекс, а также административно-бытовые и служебные помещения. В зоне главного входа первый этаж будет полностью остеклен, предусмотрена также подсветка фасада.

На очереди — согласование в Москомархитектуре проектов еще трех кинотеатров в ЮВАО — «Волгоград» в районе Выхино-Жулебино (улица Ферганская, 17), «Восход» в Рязанском районе (улица Михайлова, 29, корпус 1) и «Экран» в районе Марьино (Новочеркасский бульвар, 19А).

— Советские кинотеатры на сегодняшний день устарели, многие из них не используются по назначению или закрыты, — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . — Новая программа реконструкции позволит вдохнуть жизнь в 39 из них. Устаревшие постройки должны стать новыми районными центрами, ориентированными на потребности местных жителей. Москомархитектура уже согласовала архитектурно-градостроительные решения для 35 кинотеатров по программе, до конца года будут рассмотрены остальные объекты.

Строительные работы на некоторых объектах уже начаты.

— Реконструкция всех объектов будет запущена до конца 2018 года, — заверил Сергей Кузнецов.