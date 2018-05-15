Что не поделили Тихонов и Бондарчук 

Вячеслав Тихонов мечтал сыграть Андрея Болконского в «Войне и мире». Но Сергей Бондарчук, режиссёр фильма, отказал актёру. Он видел в роли князя Олега Даля или Иннокентия Смоктуновского. Но оба артиста отказались от съёмок, поэтому поиски исполнителя одной из центральных ролей застопорились. Случайно спасла положение министр культуры Екатерина Фурцева. Она на киностудии принимала картину «Оптимистическая трагедия», в которой играл Тихонов, и настоятельно рекомендовала Бондарчуку дать ему роль Болконского. Однако на съёмочной площадке актёр и режиссёр не ладили, Бондарчук постоянно выражал недовольство игрой Тихонова. Позднее артист даже назвал съёмки «Войны и мира» годами мучений. Тем не менее, выходец из рабочей семьи Вячеслав Тихонов великолепно вжился в роль русского аристократа, и сегодня даже сложно представить, что у князя Болконского может быть иное лицо.