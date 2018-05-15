В «Союзмультфильме» рассказали, когда выйдет третья серия «Простоквашина» 

«Союзмультфильм» обещал выложить в сеть третью серию продолжения мультфильма «Простоквашино» в начале июня. Об этом ТАСС рассказал директор киностудии Борис Машковцев. По его словам, работа над мультиком уже находится в финальной стадии.
Первая серия была опубликована в начале апреля. В продолжении легендарного мультипликационного фильма появились новые персонажи — Вера Павловна, сестра Дяди Фёдора и грызун по кличке Тама-Тама.
Напомним, автор сценария «Простоквашина» Эдуард Успенский выступает против съёмок продолжения мультика. Он настаивает на том, что продюсеры не согласовали с ним вопрос об авторских правах.