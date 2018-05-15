Ещё
В «Союзмультфильме» рассказали, когда выйдет третья серия «Простоквашина»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Союзмультфильме» рассказали, когда выйдет третья серия «Простоквашина» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Союзмультфильм» обещал выложить в сеть третью серию продолжения мультфильма «Простоквашино» в начале июня. Об этом ТАСС рассказал директор киностудии Борис Машковцев. По его словам, работа над мультиком уже находится в финальной стадии.
Первая серия была опубликована в начале апреля. В продолжении легендарного мультипликационного фильма появились новые персонажи — Вера Павловна, сестра Дяди Фёдора и грызун по кличке Тама-Тама.
Напомним, автор сценария «Простоквашина» Эдуард Успенский выступает против съёмок продолжения мультика. Он настаивает на том, что продюсеры не согласовали с ним вопрос об авторских правах.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Данелия: Цуладзе был прекрасным человеком! Фильм Серебренникова в Каннах встретили овациями Кинокритик: Ларс фон Триер кайфует от обмороков зрителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся»2
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Тест: угадайте актера в гриме
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»3
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение