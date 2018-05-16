«Висла» — лучшее, что есть в польском кино

С 17 по 24 мая в Москве проходит фестиваль польского кино «Висла». В конкурсе художественных фильмов 11-й «Вислы» — такие картины, как «Лучше всего» Лукаша Пальковского, «Между слов» Урсули Антоняк, «Послеобразы» Анджея Вайды и «Амок» Катажины Адамик. Последние польские художественные фильмы зрители смогут также увидеть в секции «Панорама нового кино», среди них — последний фильм Юлиуша Махульского «Вольт», комедия «Готовые на все. Экстерминатор» Михала Рогальского и «Счастье мира» Михала Росы.

Секция «Документальная Польша» познакомит с потрясающим фильмом Марцина Борхардта «Бексиньские. Видеозвуковой альбом», который состоит из частных, никогда раньше не представляемых публике в такой форме материалов из семейного архива выдающегося художника Здислава Бексиньского. Последнее, очень личное интервью с Войцехом Млынарским, переплетающееся с рассказами его ближайших друзей, — в фильме Алиции Альбрехт «Млынарский. Финальная песня».

Специальным событием станет секция «Независимая Польша», посвященная столетию восстановления независимости, в рамках которой будут показаны, в том числе, «Канун весны» Филипа Байона , «Черный четверг. Янек Вишневски пал» Антония Краузе и «Город 44» Яна Комасы.

Совместно с Польским культурным центром в Москве подготовлен цикл «Театр на экране», а также блок фильмов «Мяч в игре!», на который, в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу, «Висла» приглашает всех болельщиков.

В этом году в выходные «Висла» организовывает утренние семейные сеансы, приглашая все поколения любителей польского кинематографа. В программе — приключенческий фильм Марты Карвовской «Двойные неприятности», а также молодежный фильм фэнтези Мариуша Палея «За голубой дверью».

По сложившейся традиции фестиваль привлекает для участия в российских показах Киношколу в Лодзи, Варшавскую киношколу, а также Студию Мунка. Впервые будут продемонстрированы и лучшие работы студентов Факультета радио и телевидения Силезского университета.

В рамках специального показа в Третьяковской галерее научно-фантастическую драму «Фотон» Нормана Лето, награжденного в этом году Паспортом журнала «Политика» в области визуальных искусств, представит сам режиссер. В разговоре после сеанса обещано «лавирование между квантовой физикой и современным искусством». В фойе кинотеатра — работы Нормана Лето.