Кинотеатр «Факел» откроется после ремонта в Москве 19 мая

В московском районе Лефортово 19 мая откроется после ремонта обновленный кинотеатр «Факел», в этот же день он примет участие в городской акции «Ночь музеев», сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Москино».

«После ремонта 19 мая откроется кинотеатр «Факел». Он обновился внутри, но его репертуар остался неизменным. В этот день в рамках городской акции «Ночь музеев» в кинотеатре пройдет открытый показ «Франкофонии» Александра Сокурова , французский документально-игровой фильм, номинированный на Золотого льва в Венеции в 2015 году», — сказал собеседник агентства.

В прошлом году в рамках частичной модернизации кинотеатров «Москино» «Факел» обновили снаружи: был отремонтирован и покрашен фасад, а на входе появились лайтбоксы для киноафиш. В ходе текущего ремонта в зрительном зале заменили устаревшие кресла на современные, спроектирован подъем рядов. Стены кинозала перекрасили в синий цвет, обновили освещение и установили вентиляционную систему. Также полностью обновился санузел.