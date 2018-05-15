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Кинотеатр «Факел» откроется после ремонта в Москве 19 мая
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Кинотеатр «Факел» откроется после ремонта в Москве 19 мая 

РИАМО 1 час назад
В московском районе Лефортово 19 мая откроется после ремонта обновленный кинотеатр «Факел», в этот же день он примет участие в городской акции «Ночь музеев», сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Москино».
«После ремонта 19 мая откроется кинотеатр «Факел». Он обновился внутри, но его репертуар остался неизменным. В этот день в рамках городской акции «Ночь музеев» в кинотеатре пройдет открытый показ «Франкофонии» Александра Сокурова, французский документально-игровой фильм, номинированный на Золотого льва в Венеции в 2015 году», — сказал собеседник агентства.
В прошлом году в рамках частичной модернизации кинотеатров «Москино» «Факел» обновили снаружи: был отремонтирован и покрашен фасад, а на входе появились лайтбоксы для киноафиш. В ходе текущего ремонта в зрительном зале заменили устаревшие кресла на современные, спроектирован подъем рядов. Стены кинозала перекрасили в синий цвет, обновили освещение и установили вентиляционную систему. Также полностью обновился санузел.
Представитель пресс-службы добавил, что на первой неделе после открытия кинотеатра там можно будет увидеть три авторские картины, отмеченные критиками и фестивальными призами. Неонуар «Конченая» с Марго Робби в роли наемной убийцы, а также японскую драму «Третье убийство» и долгожданный фильм Алече Ровераха «Чудеса».
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