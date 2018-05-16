Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой 

Криминальная комедия Ивана Курского расскажет о московском промоутере и дерзкой афере, которую он проворачивает вокруг строительства нового ночного клуба. Как только Артур получает задаток от влиятельного бизнесмена Цукерберга, его вместе с деньгами принимают полицейские, которые уже давно объявили на него охоту за старые делишки.
Производством картины занималось творческое объединение «Газгольдер», главные роли исполнили Баста, Евгений Стычкин, Даша Чаруша, Михаил Горевой, Владимир Сычев и Михаил Богдасаров.
Саундтрек к фильму «Клубаре», премьера которого намечена на 11 октября, написали Скриптонит и Баста.