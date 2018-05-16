Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой

Криминальная комедия Ивана Курского расскажет о московском промоутере и дерзкой афере, которую он проворачивает вокруг строительства нового ночного клуба. Как только Артур получает задаток от влиятельного бизнесмена Цукерберга, его вместе с деньгами принимают полицейские, которые уже давно объявили на него охоту за старые делишки.

Саундтрек к фильму «Клубаре», премьера которого намечена на 11 октября, написали Скриптонит и Баста.