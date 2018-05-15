Фанаты «Звёздных войн» «встроили» Харрисона Форда в трейлер спин-оффа о Хане Соло

«Настоящий Соло».

Пользователь Vimeo Nick Acosta смонтировал собственную версию трейлера к фильму о Хане Соло, заменив лицо Олдена Эренрайка в нём на молодого Харрисона Форда

В видео использовали в основном кадры из фильмов в которых актёр снимался в 70-х, до оригинальной трилогии «Звёздных войн». В ход пошли в том числе «Американские граффити» Джорджа Лукаса и «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы, а также анимированные фото тех времён.

Оригинальный трейлер «Хана Соло»

По словам создателя ролика, он смонтировал его из-за того, что к Эренрайку в образе легендарного персонажа было «очень трудно привыкнуть». Однако он подчеркнул, что не сомневается в его актёрских способностях.

Всё-таки, даже сам Форд, кажется, благословил своего «преемника» на роль.

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