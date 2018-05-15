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Фанаты «Звёздных войн» «встроили» Харрисона Форда в трейлер спин-оффа о Хане Соло
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Фанаты «Звёздных войн» «встроили» Харрисона Форда в трейлер спин-оффа о Хане Соло 

DTF.RU 1 час назад
«Настоящий Соло».
Пользователь Vimeo Nick Acosta смонтировал собственную версию трейлера к фильму о Хане Соло, заменив лицо Олдена Эренрайка в нём на молодого Харрисона Форда.
В видео использовали в основном кадры из фильмов в которых актёр снимался в 70-х, до оригинальной трилогии «Звёздных войн». В ход пошли в том числе «Американские граффити» Джорджа Лукаса и «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы, а также анимированные фото тех времён.
Оригинальный трейлер «Хана Соло»
По словам создателя ролика, он смонтировал его из-за того, что к Эренрайку в образе легендарного персонажа было «очень трудно привыкнуть». Однако он подчеркнул, что не сомневается в его актёрских способностях.
Всё-таки, даже сам Форд, кажется, благословил своего «преемника» на роль.
#фан #видео #звёздныевойны #хансоло
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