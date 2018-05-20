Соло: наконец-то появился фильм о «Звездных войнах», не являющийся парафразом «Звездных войн»

Я смотрел премьеру «Звездных войн» в 1977 году, когда мне было десять лет, это был один из немногих случаев, когда мои часы идеально совпали с мировыми. (Нет, даже не пытайтесь рассказывать мне о «Новой надежде» и «Четвертом эпизоде»; фильм назывался и до сих пор называется «Звездные войны», вне зависимости от того, какой бред уже постфактум за все это время нес Джордж Лукас ).

У меня в десять лет была одна существенная претензия к фильму, ставшему для меня главным впечатлением из всех моих походов в кино в юные годы (и который в ту бескабельную, лишенную DVD и, по большей части, даже видеоплееров эпоху я ходил смотреть в кино раз 11): реплика, в которой Хан Соло объясняет, что «Тысячелетний сокол» «преодолел Дугу Кесселя менее, чем за 12 парсеков». Тот я, ребенок, был бы рад объяснить, — да, ничто не ново… — что парсек — это единица измерения расстояния (3,26 световых лет, если быть точным), а не времени.

Так что теперь, разумеется, весь фильм строится на этой ошибочной реплике. Аж до самого 2018 года.

Хорошая новость состоит в том, что эта больше, чем 40-летняя досада, — самое плохое, что я могу сказать о фильме «Соло: история звездных войн». В этом приквеле нет ничего особенно смелого или инновационного, но, несмотря на это, он мастерски сделан, и его смотришь с удовольствием. (К делу это отношения не имеет, но у меня возник вопрос: Рон Ховард (Ron Howard) стал режиссером фильма после того, как Фила Лорда (Phil Lord) и Кристофера Миллера (Christopher Miller) уволили из-за творческих расхождений? Вполне возможно).

Главное достоинство фильма состоит в том, что он отличается от предыдущих. В нем нет «Звезды смерти» и базы «Старкиллер», нет корабля Империи и командного штаба, куда необходимо проникнуть, чтобы отключить щит, тяговый луч или межзвездный разведчик. В нем нет бессмысленной болтовни о Силе, нет световых мечей, Первого ордена, а Империя почти не упоминается. Это фильм, действие которого разворачивается во вселенной Звездных войн, но сам он — наконец-то — не является парафразом предыдущих фильмов.

События начинаются с того, как молодой Хан (Олден Эйренрайк, Alden Ehrenreich) сбегает из диккенсовских трущоб планеты Кореллия, где он, в сущности, жил, словно пробуясь на главную роль в «Оливере Твисте». Увы, он вынужден покинуть свою подругу Киру ( Эмилия Кларк , Emilia Clarke). Он вступает в армию Империи, рассчитывая стать пилотом, но его определяют в пехоту. Несколько лет спустя он встречает своего Фейгина (ладно, пожалуй, хватит; как бы то ни было этот персонаж скорее напоминает Долговязого Джона Сильвера) в лице Тобайаса Беккетта ( Вуди Харрельсон , Woody Harrelson), безнравственного вора, задолжавшего галактическому мафиози по имени Драйден Вос ( Пол Беттани (Paul Bettany) со шрамами на лице, похожими на окраску зебры). И кто же, оказывается, стал одним из главных приспешников Воса, как не старая зазноба Хана Кира?