«Звездные войны» возрождаются вновь и вновь, используя старые хиты

На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории», который не только впечатляет картинкой, но и радует аллюзиями и отсылками для самых преданных поклонников.

Недавно почившему физику Стивену Хокингу стоило бы заняться идеей существования бесконечного числа параллельных вселенных. Эта мысль осенила меня, когда я смотрел мировую премьеру «Хан Соло. Звездные войны: Истории» на кинофестивале в Каннах.

Потому что если есть бесконечное число вселенных, то можно же сказать, что есть и какая-то далекая галактика, существовавшая давным-давно, где события развивались именно так, как в фильмах о «Звездных войнах»?

Эта идея отражает горячую мечту миллионов поклонников «Звездных войн», но маловероятно, что в каком-то из измерений есть такое место, где герои всегда так бодры и неизменно улыбчивы, как Олден Эренрайк (Alden Ehrenreich), который играет молодого Хана Соло.

С другой стороны, нет ничего неожиданного в том, что Голливуд изобрел собственную вселенную для молодого Хана Соло (действие фильма хронологически предшествует сюжетной линии фильмов, снятых ранее), которая переполнена множеством визуальных и вербальных отсылок.

Аллюзии для поклонников призваны вызывать радость узнавания. Например, Хан Соло предлагает полететь по печально известному маршруту через гиперпространство под названием «Дуга Кесселя». И бесконечный спор фанатов, всегда ли Хан Соло дает противнику выстрелить первым, наконец, разрешается в последней сцене.

Но есть и одно «но», причем большое: то и дело остается лишь пожимать плечами, когда в фильме упорно используются старые истрепавшиеся уже хиты. Например, классической шутке из «звездного» фильма сорокалетней давности, когда мохнатый вуки издает рев, похожий на рев страдающего белого медведя, а его товарищ Хан Соло отвечает на него с раздражением на человеческом языке, пора бы давно исчезнуть в черной дыре.

Визуально фильм полностью соответствует лучшим картинам серии, и на самом деле именно изобретательная переделка древних голливудских клише и стала лучшей его стороной. Например, сюда относятся поединки из вестернов, напряженная игра в покер в темных пиратских логовах, странная дружба непохожих людей — только во всех этих схемах разные роли теперь играют не только люди, но и инопланетяне в самых разнообразных сочетаниях.

Темп фильма гармонирует со склонностью главного героя быстро и импульсивно что-то предпринимать. Хан (который получит имя Соло лишь позже) выживает как мелкий преступник на загрязненной планете Кореллия, на которой отчасти правят имперские угнетатели-«гестаповцы», а отчасти — похожая на сколопендру королева бандитов и ее мрачные приспешники. Возлюбленную Хана Киру играет Матерь драконов из «Игры престолов» — Эмилия Кларк (Emilia Clarke), которая выглядит совершенно по-новому с этими черными волосами, собранными в конский хвост, и в вызывающем ностальгию брючном костюме, который могла бы носить Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) в одном из фильмов 40-х годов. Однако возлюбленную приходится покинуть во время молниеносного побега с Кореллии, и Хан Соло становится членом банды разномастных негодяев под предводительством Тобайаса Беккета (Tobias Beckett), которого играет Вуди Харрельсон (Woody Harrelson), вновь выступающий в своем привычном амплуа холодного обаятельного «плохиша». Потом банда решается на последнее важное ограбление (налет на караван, и, между прочим, бесподобно показанный с точки зрения экшена!), и это приводит к нескольким предательствам и возникновению новой дружбы в оставшейся части фильма. Ничего из этого особо не удивляет, но есть и по настоящему блестящие моменты, вроде робота «женского пола», влюбленной в человека и постоянно утверждающей, что ее притесняют как вид. Время вышло, люди!

Идея фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории» довольно проста. После того как серию фильмов забрал себе «Дисней», вселенную «Звездных войн» войн будут выжимать досуха. И в будущем ежегодно будет выходить по фильму. Это значит, что приходится продумывать спин-оффы, и здесь история Хана Соло — очевидный выбор. В отличие от Люка Скайуокера, чья мрачная судьба управляется отношениями этого персонажа с мифической/мистической Силой (которая в этом фильме вообще едва упоминается), Хан Соло в немалой степени — шальная карта вселенной «Звездных войн». Мы хорошо знаем, что на самом деле Хан Соло вовсе «не думает только о себе», как он сам утверждает, но мы не знали, что в молодые годы (тут небольшой спойлер!) его против воли завербовали в отряд тех самых штурмовиков, которых он потом сотнями расстреливал из бластера. Фанаты будут ликовать, узнавая такого рода «факты», тогда как другие посмотрят фильм с прохладным интересом, втайне вздыхая с облегчением от того, что лишь на время заглянули в эту беспокойную параллельную вселенную.