Фильмы-лауреаты из-за которых «бомбило» зрителей в Каннах

Квентин Тарантино, Гаспар Ноэ, В разное время зрители Каннского кинофестиваля холодно принимали работы такие гениев, как Дэвид Линч Жан-Люк Годар и другие. Фильмы этих режиссёров оказались непризнанными и непонятыми в годы их выпуска, критики вместе с простыми обывателями практически в унисон заявляли, что таким кинокартинам в искусстве не место.

1. «Необратимость» Гаспара Ноэ Учитывая, что аудитория в Каннах не только остра на высказывания, но ещё и максимально восприимчива к кинокадрам, не обходилось без случаев, когда особы с тонкой душевной организацией теряли сознание прямо во время просмотра.

Моника Белуччи. Такая история произошла в 2002 году во время просмотра фильма Гаспара Ноэ «Необратимость». Главные роли в картине сыграла потрясающая пара (тогда ещё пара) — Венсан Кассель

Зрители, пришедшие посмотреть на премьеру, чтобы увидеть во всей красе самых эффектных влюблённых Франции, пришли в ужас от увиденного.

Ключевым эпизодом драмы стала сцена изнасилования.

Над героиней Белуччи измывались в полутёмном переходе в течение 10 минут. Один из зрителей не смог вынести всех подробностей и упал в обморок.

После, комментируя фильм, сам Кассель признался, что вышел в этот момент из зала. Видеть на экране, как насилуют его супругу, а после превращают её лицо в кровавое месиво, оказалось для актёра непосильной задачей.

Всё это вызвало волну возмущения. В Каннах Ноэ предрекли полный провал, но сильно ошиблись.

Скандал сыграл на руку режиссёру — «Необратимость» имела оглушительный успех в мировом прокате и особенно в Турции и Греции. Тогда фильму удалось обогнать «Амели» Жана-Пьера Жене.

2. «Дикие сердцем» Дэвида Линча

Нарушая временную градацию отмотаем время назад и перенесёмся в 1990 год. Тогда в Каннах «прошлись» по уже классике кинематографа — фильму «Дикие сердцем» Дэвида Линча.

Премьерный показ мягко сказать не удался. Традиционный в таких историях «букет» — секс, кровь и насилие — вызвали шок. Зрители и ряд критиков наперебой заявляли, что Линч зашёл слишком далеко.

Но картина всё-таки выхватила свою «Золоту пальмовую ветвь». Иначе как чудом этот факт сложно назвать.

Следующей остановкой в кинопутешествии по Каннам станет один из самых крутых фильмов всех времён и народов (мнение автора может не совпадать с мнением редакции) — «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе, где главную роль сыграл Роберт Де Ниро

Это сейчас все понимают, что дуэт этих итальянцев априори не может привести ни к чему плохому в кино. Но в далёких 70-х, попробуй объясни.

В общем, «Таксист» поносили во время показов, как могли, но, к счастью, жюри киноакадемии прониклось историей одинокого 26-летнего морского пехотинца, страдающего бессонницей.

Так что «самый жестокий фильм», как прозвали его некоторые зрители, играючи забрал главный приз.

Едем дальше — возвращаемся ближе к нынешним реалиям — в 2011 год, например. Тогда в Каннах впервые показали «Древо жизни» Терренса Малика.

И, казалось бы, что ещё надо? Какие могут тут быть претензии? Сиди, смотри и наслаждайся. Но нет!

После показа часть зала освистала картину тогда ещё 67-летнего режиссёра, потратившего на замысел и реализацию фильма целых 40 лет!

Если говорить простыми словами, то Малик в киномире это самый занудный зануда в плане внимания к мелочам. Выход «Древа жизни» переносился несколько раз только потому, что каждый раз он находил шероховатости и прочие некрасивости в своём детище. И, вот, после его 40-летней (!) кропотливой работы у некоторых зрителей повернулся язык сказать, что фильм так себе.

К счастью, история макро— и микромира, созданного Маликом, где кадры появления галактик соседствуют с семейной историей, разворачивающейся в 50-х годах прошлого века, смогла достучаться до судей фестиваля.

5. «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино

Следующим на очереди будет фильм, непринятие которого можно счесть за богохульство — кинобогохульство, разумеется. Речь идёт о «Криминальном чтиве» (1994) сами знаете кого — Квентина Тарантино.

Часть зрителей надули щёки после просмотра этой кроваво-потрясающей драмы на грани всего, что только может быть, и кричали своё «фу» потому что: во-первых, слишком много крови, во-вторых, слишком много насилия и в-третьих, слишком много наркотиков (в общем, всё как обычно).

Это всё, конечно, ужасно, но каннскую веточку безумный гений всё-таки урвал. Что не может не радовать.

6. «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино

К слову, аналогичная история произошла с ещё одной картиной Тарантино в 2014 году — «Бесславные ублюдки».

Тезисно напомним, что действия в фильме разворачиваются на улицах оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Бравые коммандос, сформированные из американцев еврейского происхождения, настроены на полное уничтожение нацистов. Весь этот интернационал под режиссёрским предводительством поклонника постмодернистской жанровой игры привлёк огромное количество зрителей в день премьеры.

Каннский кинозал был забит до отказа, поэтому вполне логично, что своего рода военно-исторический комикс мог не понравится некоторым из них.

Сам Тарантино тогда заявлял, что игнорирует негативные отзывы, так как для него Каннский фестиваль — это подобие Олимпийских игр. Режиссёр отметил, что получает удовольствие от самого процесса участия, а победу оценивает как бонус.

Что касается нынешнего 71-го Каннского фестиваля, то в 2018 году первые сочные пощёчины достались загадочному философу кино Ларсу фон Триеру . Хотя, ему и не привыкать. Фильму «Антихрист» в 2009 году досталось не меньше, до сих пор картина датского кинорежиссёра вызывает споры и ажиотаж.

После Триер на 7 лет выпал из фестивального режима из-за шутки о симпатии к Гитлеру, которую он отпустил в 2011 году на пресс-конференции в Каннах. Поэтому фильм о серийном американском маньяке под названием «Дом, который построил Джек» (2018) — это самое настоящее возвращение.

И возвращение триумфальное (!), несмотря на более чем прохладный приём.

Премьера картины состоялась вне конкурсной программы 15 мая и запомнилась тем, что во время показа из зала вышли более 100 человек. Триер с присущим ему смакованием моментов и любимой тёмной цветовой гаммой довёл людей до ужаса. Досматривали фильм единицы.

Сюжет фильма строится вокруг пяти инцидентов, произошедших в 12-летний период. Главную роль безукоризненно сыграл Мэтт Диллона, также в триллере снялись Ума Турман , сыгравшая одну из жертв, Райли Кио, Шивон Феллон и другие.

Любопытно, случится ли чудо на этот раз, станет ли «аутсайдер» внезапно лидером? Как показывает практика, это более, чем реально.