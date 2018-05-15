Фильм «Дело Собчака» выйдет в двух разных версиях

Как уточнила на презентации киноленты телеведущая Ксения Собчак , в западном варианте «не будет каких-то важных для российского зрителя событий, узкополитических интересных деталей».

Она отметила, что, по сути, это будут два разных фильма, которые связаны одной сюжетной линией и героями.

Телеведущая добавила, что «Дело Собчака» «прекрасно раскрывает анатомию того, как ненужного человека можно на пустом месте оболгать, сделать жертвой и сломать его политическую карьеру».