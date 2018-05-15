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Фильм «Дело Собчака» выйдет в двух разных версиях
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Фильм «Дело Собчака» выйдет в двух разных версиях 

Говорит Москва 1 час назад
Как уточнила на презентации киноленты телеведущая Ксения Собчак, в западном варианте «не будет каких-то важных для российского зрителя событий, узкополитических интересных деталей».
Она отметила, что, по сути, это будут два разных фильма, которые связаны одной сюжетной линией и героями.
Телеведущая добавила, что «Дело Собчака» «прекрасно раскрывает анатомию того, как ненужного человека можно на пустом месте оболгать, сделать жертвой и сломать его политическую карьеру».
Документальный фильм Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака рассказывает, в том числе о его отношениях с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным.
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