Ксения Собчак: западная и российская публики увидят разные версии фильма о Собчаке

Авторы подготовят для зрителей две разных версии ленты. «Одна версия — это западная версия фильма, в которой не будет каких-то важных для российского зрителя событий, узкополитических интересных деталей», — пояснила Собчак.

По словам телеведущей и экс-кандидата на пост президента России, это будут два разных фильма, связанные одной сюжетной линией и главным героем — для неподготовленной западной публики и для российской.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак прокомментирует закрытие фестиваля в Каннах.