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Cartier создали ожерелье для фильма «8 подруг Оушена»
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Cartier создали ожерелье для фильма «8 подруг Оушена» 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Скоро в прокат выходит фильм «8 подруг Оушена» режиссёра Гэри Росса — спин-офф «Друзей Оушена» Стивена Содерберга. Сюжет строится вокруг планироваия ограбления Метрополитен-музея во время ежегодного бала Met Gala. Эксклюзивным ювелирным партнером фильма стала марка Cartier: специально для фильма было создано бриллиантовое колье — его носит героиня Энн Хэтэуэй. Дизайн колье основан на работе креативного директора Cartier Жанны Туссен: в 1931 году она сделала такое для для индийского махараджи Наванагара. Оригинал не сохранился, но для работы над экземпляром для фильма использовали его эскиз. В результате колье получилось на 15-20% меньше по размеру — чтобы его комфортно могла носить Энн Хэтэуэй.
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