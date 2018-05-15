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Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
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Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком 

Рамблер 2 часа назад
Сцена убийства ребенка будет вырезана из фантастического боевика.
Сообщается, что вошедшие в фокус-группы зрители высказались против того, чтобы в финале фильма Дэдпул задушил ребенка.
Изначально эта сцена должна была появиться во время финальных титров. Дэдпул попадает в роддом, находит там младенца и душит прямо в кроватке. На кроватке надпись "А. Гитлер". Но даже этот факт не смог убедить зрителей, они пожалели малыша.
Кроме этой, на суд зрителей вынесут еще четыре сцены, влияющих на будущее. А российские зрители увидят финальную версию уже 17 мая.
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