Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком

Сцена убийства ребенка будет вырезана из фантастического боевика.

Сообщается, что вошедшие в фокус-группы зрители высказались против того, чтобы в финале фильма Дэдпул задушил ребенка.

Изначально эта сцена должна была появиться во время финальных титров. Дэдпул попадает в роддом, находит там младенца и душит прямо в кроватке. На кроватке надпись "А. Гитлер". Но даже этот факт не смог убедить зрителей, они пожалели малыша.

Кроме этой, на суд зрителей вынесут еще четыре сцены, влияющих на будущее. А российские зрители увидят финальную версию уже 17 мая.