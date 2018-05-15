Россиянам пообещали «Экстаз»

Представленный на Каннском кинофестивале новый фильм Гаспара Ноэ Climax выйдет в российский прокат под названием «Экстаз», сообщили News.ru в пресс-службе прокатчика — кинокомпании «Вольга».

Картина, название которой с французского можно также перевести как «кульминация» или «оргазм», рассказывает о танцевальной вечеринке, которая под действием убойной смеси алкоголя и ЛСД плавно превращается в наркотическое буйство, насилие и оргии.

Премьера картины в Каннах прошла 13 мая. Критики встретили «Экстаз» одобрительным рецензиями, назвав его «лучшим и самым человечным» фильмом Ноэ, и писали, что режиссёр своим новым фильмом «открывает мир неистовой, неиссякаемой чувственности». Сам Ноэ назвал «Экстаз» «погружением в ад».