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Россиянам пообещали «Экстаз»
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Россиянам пообещали «Экстаз» 

News.ru 2 часа назад
Представленный на Каннском кинофестивале новый фильм Гаспара Ноэ Climax выйдет в российский прокат под названием «Экстаз», сообщили News.ru в пресс-службе прокатчика — кинокомпании «Вольга».
Картина, название которой с французского можно также перевести как «кульминация» или «оргазм», рассказывает о танцевальной вечеринке, которая под действием убойной смеси алкоголя и ЛСД плавно превращается в наркотическое буйство, насилие и оргии.
Премьера картины в Каннах прошла 13 мая. Критики встретили «Экстаз» одобрительным рецензиями, назвав его «лучшим и самым человечным» фильмом Ноэ, и писали, что режиссёр своим новым фильмом «открывает мир неистовой, неиссякаемой чувственности». Сам Ноэ назвал «Экстаз» «погружением в ад».
Напомним, что предыдущий фильм Ноэ под названием «Любовь» в российский прокат не вышел — Министерство культуры отказалось выдать ему прокатное удостоверение из-за большого количества откровенных сцен.
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