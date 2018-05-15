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Мультфильм «Пчёлка Майя и Кубок Мёда» покажут ставропольцам 17 мая
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Мультфильм «Пчёлка Майя и Кубок Мёда» покажут ставропольцам 17 мая 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пчёлка Майя возвращается на большие экраны 17 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе «Синема Парк».
Неутомимая героиня и её друзья вступают в битву за Кубок Мёда. Чтобы сохранить припасы в своём улье и пережить зиму без потерь, героям придётся победить в серьёзной борьбе и обойти всех конкурентов, собравшихся в Пчёлкограде. Как друзья справятся с этой задачей, ставропольские зрители узнают на киносеансах в «Синема Парк Космос».
Впервые мультфильмы о неунывающей трудолюбивой пчёлке показали россиянам в 1991 году. Позже, в 2014 году кинотеатры показали полнометражный анимационный фильм. Теперь для зрителей подготовили новую историю о полюбившихся героях, которые вернутся на большой экран в 3D-качестве.
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