Мультфильм «Пчёлка Майя и Кубок Мёда» покажут ставропольцам 17 мая

Пчёлка Майя возвращается на большие экраны 17 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе «Синема Парк».

Неутомимая героиня и её друзья вступают в битву за Кубок Мёда. Чтобы сохранить припасы в своём улье и пережить зиму без потерь, героям придётся победить в серьёзной борьбе и обойти всех конкурентов, собравшихся в Пчёлкограде. Как друзья справятся с этой задачей, ставропольские зрители узнают на киносеансах в «Синема Парк Космос».

Впервые мультфильмы о неунывающей трудолюбивой пчёлке показали россиянам в 1991 году. Позже, в 2014 году кинотеатры показали полнометражный анимационный фильм. Теперь для зрителей подготовили новую историю о полюбившихся героях, которые вернутся на большой экран в 3D-качестве.