Как Гундарева избавилась от ребёнка ради карьеры

Она прожила короткую — неполных 57 лет — профессионально успешную и не очень счастливую жизнь. Жизнь актрисы до мозга костей, где всё подчинено искусству, ролям, положению в кино и театре. Такой могла бы стать судьба чеховской Аркадиной, театральной знаменитости, добившейся всего, чего только можно добиться на сцене, не будь у неё сына. Гундарева так и не завела детей, и это было связано с её профессиональной карьерой.

Та оказалась быстрой и блестящей — фильмы Гундаревой перечислить невозможно, а её лучшие работы все помнят и так. Она идеально играла русскую женщину, заботливую, хлопотливую, добрую, вредную, то умную, то глупую, то живущую сердцем, то расчётливую бабу.

В театре Маяковского Гундарева была первой актрисой — главный режиссёр, гипертемпераментный, холеричный Андрей Гончаров не кричал только на неё.

Global Look Press

Кадр из фильма Сладкая Женщина, Наталья Гундарева и Пётр Вельяминов

Театр Маяковского в семидесятые-восьмидесятые годы считался одним из первых в Москве, и Гундарева была его хозяйкой почти в той же мере, что и грозный худрук. Крик был частью гончаровского художественного метода, он заводил себя, подхлёстывал актёров, и спектакли у него получались яркие, зрелищные, полные энергии и драйва. Но на Гундареву он не орал, а если у них и возникали разногласия во время репетиций, то она доставала блокнот, где было записано всё, что Гончаров говорил прежде, и спокойно объясняла, как он неправ. Сама Гундарева ни на кого не кричала, но распределение женских ролей в театре Маяковского зависело и от её мнения. Так сложилось — и актриса, к которой у неё были художественные и иные претензии, едва ли получила бы главную роль.

До Гундаревой примой театра Маяковского была темпераментная и яркая Татьяна Доронина , находившаяся в самом расцвете своей тяжёлой русской красоты. Доронина играла блестяще и страстно, полностью выкладываясь в каждом спектакле. Старые театралы помнят её и в «Человеке из Ламанчи», и в «Да здравствует королева. Виват!» — быть может, она была чересчур театральна, но при этом прекрасна. Кто мог подумать, что её место займет Гундарева — поначалу всем в театре она показалась несколько нелепой, слишком пухлой, чересчур простонародной и даже косолапой.

Такой её увидел и режиссер Хейфец, искавший актрису на роль Марфиньки в телевизионной постановке гончаровского «Обрыва». Первое впечатление было странным, но после пробы он понял, что это его актриса. Затем Хейфец развёлся, женился на Гундаревой, и прожил с ней шесть лет. Возможно, брак продлился бы и дольше, но у Хейфеца была чересчур волевая и заботливая, нежно лелеявшая взрослого сына мама — а Гундаревой тоже было не занимать воли.

При этом она умела ладить с людьми, а отличавшаяся взрывным темпераментом Доронина таким качеством не обладала. Коса нашла на камень: Доронина вдрызг разругалась со столь же темпераментным Гончаровым и ушла во МХАТ. Вскоре у театра Маяковского появилась новая первая актриса, и он нисколько от этого не потерял.

Global Look Press

Кадр из фильма Сладкая Женщина

Лучшим спектаклем Гончарова была «Леди Макбет Мценского уезда», его главная героиня, Катерина Измайлова стала лучшей ролью Гундаревой. Те, кто видел этот спектакль, запомнили вихрь ярких красок, идущую со сцены мощную эмоциональную волну, слаженный, словно дорогие часы, актёрский ансамбль и мятущуюся, погибающую от раздирающих её страстей Катерину. Партнёром Гундаревой был молодой красавец Виктор Корешков — он стал её вторым мужем, этот брак продлился около двух лет.

Гундарева была трудоголиком, работа превратилось в главное содержание её жизни. В середине семидесятых в гору пошла её кинокарьера — получив несколько ролей, она прервала беременность.

Кто-то говорил, что для неё это стало трагедией, другим казалось, что она и не хотела быть матерью. Гундарева была закрытым человеком, трудно сказать, кто здесь прав. Но семейное счастье она нашла: её третий брак, союз с артистом Михаилом Филипповым , оказался дружным и гармоничным.

У неё были верные подруги — не актрисы, а врач-стоматолог, полковник из уголовного розыска и женщина-шофёр, к которой она относилась, как к дочери. Она получила от профессии всё, что можно, стала лауреатом Государственных премий СССР и РСФСР, Комсомола, Москвы, депутатом Госдумы . В 1986 она попала в автомобильную аварию, после которой восстанавливалась год — но погубила её страшная жара 2001. Она отдыхала около подмосковного Дедовска, пошла на речку, перегрелась, и ночью с ней случился инсульт. Её спасли, но после этого она так и не вышла на сцену и больше не снималась. 15 мая 2005 года случился второй инсульт, который её убил.

Актриса не могла бы получить от жизни большее. О том, могла ли прожить лучшую жизнь женщина, Гундарева никогда не говорила.