Жанр: мелодрама, комедия
Год: 1977
Страна: США Режиссер: Вуди Аллен
Сценарий: Вуди Аллен, Маршалл Брикмен
Оператор: Гордон Уиллис
Кто снимался в фильме «Энни Холл»: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс, Кэрол Кейн, Пол Саймон, Шелли Дювалл, Джанет Марголин, Коллин Дьюхёрст, Кристофер Уокен, Дональд Симингтон Сюжет фильма «Энни Холл» Главный герой фильма нью-йоркский стендап-комик Элви Сингер, рефлексирующий интеллигент, склонный видеть во всем антисемитский заговор, с иронией и скепсисом рассказывает со сцены о своей жизни и окружающих его людях. В свободное от работы время он вот уже 15 лет посещает психоаналитика в попытках разобраться в себе. Он анализирует неудачи в своей личной жизни, в том числе зарождение, развитие и финал отношений с начинающей певицей Энни Холл. Интересные факты о фильме «Энни Холл»:
С Маршаллом Брикменом соавтором сценария фильма Аллен работал с 1960-х годов. При бюджете 4 млн долларов сборы картины только в американском прокате почти в 8 раз превзошли затраты. Вуди Аллен и Маршалл Брикмен предложили почти сто вариантов названий будущего фильма. Определились с ним всего за три недели до премьеры, просто назвав картину по имени главной героини. Многие элементы сценария соответствуют действительности, хотя Вуди Аллен позднее отрицал его биографичность. Тем не менее, Вуди Аллена и Дайан Китон связывали любовные отношения, и роль Энни была написана именно для нее. Настоящая фамилия актрисы Холл, а ее прозвище Энни. Наряды Энни собственность Дайан Китон. Картина стала дебютом в кино для Сигурни Уивер, которая сыграла эпизодическую роль.
Трейлер фильма «Энни Холл»: