Непоказанные сцены «Гарри Поттера»

Говорят, что книга всегда лучше фильма. В основном потому, что фильм визуализирует историю, правда, не все сцены и эпизоды удается включить в итоговый монтаж.

Художница Кэти Кнудсон из Орландо, штат Флорида, решила исправить эту несправедливость и нарисовать свои любимые, самые трогательные и важные сцены, раскрывающие главных героев.

«Гарри Поттер и Принц-полукровка», Глава 7. Клуб слизняка.

«Гарри Поттер и Принц-Полукровка», Глава 15. Непреложный обет.

«Гарри Поттер и Принц-полукровка», Глава 24. Сектумсемпра.

«Гарри Поттер и Орден Феникса», Глава 23. Рождество в изоляторе.

«Гарри Поттер и Орден Феникса», Глава 29. Выбор профессии.

«Гарри Поттер и Дары Смерти», Глава 29. Потерянная Диадема.

Источник: loquaciousliterature