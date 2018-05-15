Ещё
Непоказанные сцены «Гарри Поттера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Непоказанные сцены «Гарри Поттера» 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Говорят, что книга всегда лучше фильма. В основном потому, что фильм визуализирует историю, правда, не все сцены и эпизоды удается включить в итоговый монтаж.
Художница Кэти Кнудсон из Орландо, штат Флорида, решила исправить эту несправедливость и нарисовать свои любимые, самые трогательные и важные сцены, раскрывающие главных героев.
«Гарри Поттер и узник Азкабана», Глава 15. Финальный матч.
«Гарри Поттер и Принц-полукровка», Глава 7. Клуб слизняка.
«Гарри Поттер и Принц-Полукровка», Глава 15. Непреложный обет.
«Гарри Поттер и Принц-полукровка», Глава 24. Сектумсемпра.
«Гарри Поттер и Орден Феникса», Глава 23. Рождество в изоляторе.
«Гарри Поттер и Орден Феникса», Глава 29. Выбор профессии.
«Гарри Поттер и Дары Смерти», Глава 29. Потерянная Диадема.
Источник: loquaciousliterature
Ivi.ru: последние новости
5 страшных фильмов о женщинах на войне Весело и страшно: 7 лучших комедийных хорроров последних лет Бокс-офис России: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века18
Нагиев рассказал о смешных заработках5
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение