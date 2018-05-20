Американец может преобразиться в любого киногероя 

1/11 Джонатан Страйкер увлекается косплеем уже 12 лет. Своими образами он делится в Instagram, а недавно он придумал делать недели, посвященные одной тематике: например, неделя мультяшных персонажей или неделя образов Джонни Деппа. Фото: @strykerkun

2/11 Главный герой Аладдин из одноименного мультфильма. Джонатан сделал целую серию мультяшных образов. Фото: @strykerkun

3/11 Вот еще один. Это Тарзан из приключенческого мультфильма "Тарзан". Джонатан смеется, что если у вас нет идеального пресса, его можно подрисовать. Фото: @strykerkun

4/11 А это Битлджус из одноименного фильма ужасов Тима Бёртона. Кстати, эта картина получила "Оскар" за грим. Джонатан тоже не отстает - прекрасное перевоплощение! Фото: @strykerkun

5/11 А это знаменитый Рауль Дюк из "Страха и ненависти в Лас-Вегасе". Одно дело - нанести грим, за которым легко скрыть свое истинное лицо, и совсем другое - нарисовать похожее на Джони Деппа лицо! Фото: @strykerkun

6/11 А вот легендарный капитан Джек Воробей. У Джонатана была целая неделя, посвященная образам Джонни Деппа в разных фильмах. Фото: @strykerkun

7/11 Сквидвард Тентаклс из мультфильма "Губка Боб квадратные штаны". Да, чтобы достичь такой схожести, Джонатан гримирует не только лицо, но и тело. Фото: @strykerkun

8/11 Главный герой популярной видеоигры Super Mario Bros. - водопроводчик Марио. Фото: @strykerkun

9/11 Безумный ученый Рик из американского комедийного научно-фантастического анимационного сериала "Рик и Морти". Фото: @strykerkun

10/11 Кстати, Джонатан перевоплощается не только в мужских персонажей, но и в женских. Мисс Сара Беллум - сексуальная секретарша майора Таунсвилля из мультсериала "Суперкрошки". Фото: @strykerkun