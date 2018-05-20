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Американец может преобразиться в любого киногероя
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Американец может преобразиться в любого киногероя 

Рамблер 1 час назад
Какой только образ на себя ни примерил этот парень: от вездесущего Джека Воробья до… Сквидварда!
1/11  Джонатан Страйкер увлекается косплеем уже 12 лет. Своими образами он делится в Instagram, а недавно он придумал делать недели, посвященные одной тематике: например, неделя мультяшных персонажей или неделя образов Джонни Деппа.
Фото:
2/11  Главный герой Аладдин из одноименного мультфильма. Джонатан сделал целую серию мультяшных образов.
Фото:
3/11  Вот еще один. Это Тарзан из приключенческого мультфильма "Тарзан". Джонатан смеется, что если у вас нет идеального пресса, его можно подрисовать.
Фото:
4/11  А это Битлджус из одноименного фильма ужасов Тима Бёртона. Кстати, эта картина получила "Оскар" за грим. Джонатан тоже не отстает - прекрасное перевоплощение!
Фото:
5/11  А это знаменитый Рауль Дюк из "Страха и ненависти в Лас-Вегасе". Одно дело - нанести грим, за которым легко скрыть свое истинное лицо, и совсем другое - нарисовать похожее на Джони Деппа лицо!
Фото:
6/11  А вот легендарный капитан Джек Воробей. У Джонатана была целая неделя, посвященная образам Джонни Деппа в разных фильмах.
Фото:
7/11  Сквидвард Тентаклс из мультфильма "Губка Боб квадратные штаны". Да, чтобы достичь такой схожести, Джонатан гримирует не только лицо, но и тело.
Фото:
8/11  Главный герой популярной видеоигры Super Mario Bros. - водопроводчик Марио.
Фото:
9/11  Безумный ученый Рик из американского комедийного научно-фантастического анимационного сериала "Рик и Морти".
Фото:
10/11  Кстати, Джонатан перевоплощается не только в мужских персонажей, но и в женских. Мисс Сара Беллум - сексуальная секретарша майора Таунсвилля из мультсериала "Суперкрошки".
Фото:
11/11  А это злодей Джокер. Джонатан вдохновлялся образом, который показал на экране Джаред Лето. Получилось отлично, на наш взгляд.
Фото:
Американец Джонатан Страйкер из солнечного Майами увлекается косплеем уже двенадцать лет. За эти годы он самостоятельно сшил уже более ста костюмов, научился идеально наносить грим не только на лицо, но и на тело, идеально подбирать парики и делать сложные прически. У Страйкера действительно очень хорошо выходит, и это оценили не только его подписчики: он регулярно посещает конкурсы косплея и даже судит участников.
Чтобы достичь идеального сходства с персонажем, Джонатан вывел очень важную формулу: особое внимание парень уделяет позам и выражению лица. Страйкер говорит, что без этого будет совершенно другой эффект.
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