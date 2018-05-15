Сергей Мокрицкий: Патриотом становишься, когда любишь

В четверг, 17 мая, в столице пройдет пресс-показ долгожданного фильма Сергея Мокрицкого «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко . Режиссер в очередной раз обращается к теме патриотизма, хотя и использует для этого неожиданный ход.

— Сергей Евгеньевич, ваш новый фильм можно отнести к фэнтези. Какой посыл несет картина, снятая в таком «несерьезном» жанре?

— Посыл как раз самый серьезный. Если вы читали прозу Лукьяненко, то знаете, что в этой истории присутствует оболтус, легко идущий по жизни, у которого неожиданно появляется возможность побывать в разных мирах. Но за это герой должен заплатить тем, что будет забыт в том мире, где живет. Он перестанет существовать для родителей, друзей, любимой девушки и даже своей собаки. Так что в новой картине, как и в моих предыдущих военно-патриотических фильмах «Битва за Севастополь» или том же «Я — учитель», герой снова оказывается перед выбором. Только это уже совсем иной выбор, да и род патриотизма другой, поданный через жанр фэнтези, как в «Матрице».

— Так с чего же для ваших героев начинается Родина?

— Думаю, что с любви. Причем эту мысль мне подсказала в свое время пятилетняя дочка. Я указал ей на одно некрасивое, на мой взгляд, место в ее картинке. Она внимательно рассмотрела его и вдруг выдала: «Красиво, если любишь». Я эти ее слова даже записал: в таком возрасте они иногда способны говорить что-то существенное. И потом много размышлял над ними. Если любишь, то — да, наверное, с этого действительно все и начинается. А что сделать, чтобы полюбить? Вот над этим стоит поразмышлять. Патриотизм начинается там, где есть что защищать. Когда любишь, то чувствуешь себя в ответе за человека, объект и само понятие. И становишься патриотом.

— Правильно ли я понимаю, что и в военном кино, и в фэнтези, вас более интересует сама личность, чем событийные обстоятельства истории?

— Это ведь и есть самое интересное. Мне важно показать человека на войне, а не саму войну. Как-то в Крыму на показе «Битвы за Севастополь» я сказал, что в моей истории война — всего лишь фон. Многие тогда меня не поняли. Но я-то имел в виду то, что война — это чрезвычайные обстоятельства, где личность мгновенно проявляет себя. Будучи в прошлом моряком, я знаю, что в экстремальных ситуациях одному богу известно, как человек себя поведет. Только пройдя через испытания, ты о себе что-то сможешь понять.

Патриотизм — это не обязательно война. У меня несколько фильмов об учителях. И это тоже кино о патриотизме. Потому что каждый человек сталкивается не с многополярностью мира, с самим собой и с необходимостью делать тот самый выбор, о котором мы говорили в начале.

— Чем тут кино может помочь молодому поколению?

— Дать ориентир, объяснить, что хорошо, а что плохо, поскольку сам ребенок этого не знает и идет вперед вслепую. Вокруг подростка важно формировать среду правильных друзей, возможность искать и находить самому ответы на вопросы. В конце концов, дать ему перспективу того, что приобретенные знания во что-то прорастут. И когда в финале появится момент соприкосновения с реальностью — вот тут она — Родина-то — и будет.

СПРАВКА

Сергей Евгеньевич Мокрицкий (родился 18 февраля 1961 года, Украина, СССР) — кинорежиссер, кинооператор. В 1991-м окончил операторский факультет ВГИ Ка (мастерская Гальперина). Режиссер фильмов «Битва за Севастополь», «Я — учитель», «Четыре возраста любви», «Черчилль», «Спецгруппа», «День учителя», «Черновик».