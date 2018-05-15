Жанр: драма, комедия
Год: 1989
Страна: США Режиссер: Питер Уир
Сценарий: Том Шульман
Оператор: Джон Сил Кто снимался в фильме «Общество мертвых поэтов»: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз, Гейл Хэнсен, Дилан Кассман, Аллелон Руджеро, Джеймс Уотерстон, Норман Ллойд, Кертвуд Смит Сюжет фильма «Общество мертвых поэтов» Студентам консервативного американского колледжа, мальчикам из богатых семей, уготована участь в дальнейшем поступить в университет и приобрести специальность, в которой видят себя не они сами, а скорее, их родители. Привычный уклад школьной жизни и скуку нарушает Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Он посвящает своих учеников в тайну «Общества мёртвых поэтов» и возрождает старую традицию. Китинг находит подход к каждому из учеников и пытается раскрыть их потенциал, и во многом из-за этого в колледже происходит трагедия — самоубийство ученика. Интересные факты о фильме «Общество мертвых поэтов»:
Предполагалось, что роль Джона Китинга, воплощенную Робином Уильямсом, сыграет Лиам Нисон. Также пробы проходили Билл Мюррей и Дастин Хоффман. Питер Уир снимал все сцены фильма в хронологическом порядке. Бюджет фильма составлял всего 16,4 млн долларов, а в мировом прокате он собрал почти в 15 раз больше. Образ учителя Китинга сценарист картины Том Шульман списал со своего преподавателя в Montgomery Bell Academy Сэма Пикеринга. В титрах должна была значиться актриса Лара Флинн Бойл, однако все эпизоды с ее участием были вырезаны из финальной версии фильма, о чем девушка узнала в день премьеры.
Трейлер фильма «Общество мертвых поэтов»: