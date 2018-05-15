В Щукине прошла встреча с актером Юрием Назаровым

В арт-галерее «Современные художники», в ТЦ «Пятая авеню», состоялась творческая встреча с актером театра и кино, народным артистом России Юрием Назаровым

Юрий Владимирович пришел в художественную галерею пообщаться со своими поклонниками по-соседски. Уже несколько лет он живет в нашем округе на набережной Новикова-Прибоя.

Галерея с трудом вместила желающих пообщаться и поздравить любимого артиста с прошедшим 5 мая днём рождения. Поддержать Назарова пришла актриса, культуролог Людмила Мальцева

Актёр читал стихи, рассказывал о своей гражданской позиции и о ролях в кино, вспоминал детство.

— Школу я закончил в 1954 году в Новосибирске. Когда пошел в школу в 1944 году, классы как раз разделили на женские и мужские, — вспоминал Назаров. — Так что все праздники мы отмечали два раза — у себя и у девочек.

На вопрос зрителей, какие из своих фильмов актер любит больше всего, Назаров ответил, что главное — любить тот материал, с которым работаешь. Без любви он не делает ничего в своей жизни. Вспомнив свои роли в фильмах Андрея Тарковского Андрей Рублев » и «Зеркало», он заметил, что они получились.

Одна из поклонниц не удержалась и спросила: «В кого же вы такой красивый!?» На что актер лукаво улыбнулся и ответил: «У меня отец с дедом были красавцы».

Он рассказал, что недавно снялся в фильме «Мы с дедушкой». А сейчас играет роль в сериале «Полярный-17», который ещё в производстве.