Ещё
В Щукине прошла встреча с актером Юрием Назаровым
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Щукине прошла встреча с актером Юрием Назаровым 

Префектура СЗАО города Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В арт-галерее «Современные художники», в ТЦ «Пятая авеню», состоялась творческая встреча с актером театра и кино, народным артистом России Юрием Назаровым.
Юрий Владимирович пришел в художественную галерею пообщаться со своими поклонниками по-соседски. Уже несколько лет он живет в нашем округе на набережной Новикова-Прибоя.
Галерея с трудом вместила желающих пообщаться и поздравить любимого артиста с прошедшим 5 мая днём рождения. Поддержать Назарова пришла актриса, культуролог Людмила Мальцева.
Актёр читал стихи, рассказывал о своей гражданской позиции и о ролях в кино, вспоминал детство.
— Школу я закончил в 1954 году в Новосибирске. Когда пошел в школу в 1944 году, классы как раз разделили на женские и мужские, — вспоминал Назаров. — Так что все праздники мы отмечали два раза — у себя и у девочек.
На вопрос зрителей, какие из своих фильмов актер любит больше всего, Назаров ответил, что главное — любить тот материал, с которым работаешь. Без любви он не делает ничего в своей жизни. Вспомнив свои роли в фильмах Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и «Зеркало», он заметил, что они получились.
Одна из поклонниц не удержалась и спросила: «В кого же вы такой красивый!?» На что актер лукаво улыбнулся и ответил: «У меня отец с дедом были красавцы».
Он рассказал, что недавно снялся в фильме «Мы с дедушкой». А сейчас играет роль в сериале «Полярный-17», который ещё в производстве.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Строгине открыли памятник Марине Цветаевой работы Церетели В Митине за 2018 год комплексно благоустроят 18 дворов В Хорошево-Мневниках пройдет спортивный праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века16
Нагиев рассказал о смешных заработках3
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение