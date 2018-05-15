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В каталоге Netflix будет тысяча оригинальных проектов
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В каталоге Netflix будет тысяча оригинальных проектов 

Игромания.ру 45 минут назад
Фото: Игромания.ру
До конца года стриминговый сервис Netflix собирается выпустить ещё 470 оригинальных фильмов и сериалов. Это чуть ли не вдвое больше, чем канал планировал несколько месяцев назад. И если это ему удастся, то число проектов собственного производства в каталоге Netflix дойдёт до тысячи.
Тед Сарандос, глава Netflix по контенту, рассказал Variety, что оригинальные фильмы и сериалы смотрят 90% подписчиков. Поэтому канал продолжит делать на них упор. Из восьми миллиардов долларов, предназначенных на пополнение каталога в 2018 году, 85% уйдёт на создание собственных проектов.
В частности, знаменитый режиссёр Гильермо дель Торо создаст для канала антологию хорроров 10 After Midnight. Он сам напишет и снимет несколько эпизодов сериала, а для прочих серий подберёт сценаристов и режиссёров, которые могут по-новому взглянуть на жанр. Когда начнётся показ антологии, пока что неизвестно. Кстати, ранее дель Торо уже сотрудничал с Netflix: он создал мультипликационный сериал «Охотники на троллей». Вскоре начнётся показ финального, третьего сезона сериала.
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