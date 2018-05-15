В каталоге Netflix будет тысяча оригинальных проектов

До конца года стриминговый сервис Netflix собирается выпустить ещё 470 оригинальных фильмов и сериалов. Это чуть ли не вдвое больше, чем канал планировал несколько месяцев назад. И если это ему удастся, то число проектов собственного производства в каталоге Netflix дойдёт до тысячи.

Тед Сарандос, глава Netflix по контенту, рассказал Variety, что оригинальные фильмы и сериалы смотрят 90% подписчиков. Поэтому канал продолжит делать на них упор. Из восьми миллиардов долларов, предназначенных на пополнение каталога в 2018 году, 85% уйдёт на создание собственных проектов.