Создатели фильма «Дело Собчака» подготовят версию для иностранной аудитории

КАНН /Франция/, 15 мая. / ТАСС /. Документальный фильм «Дело Собчака» о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке , премьера которого состоится в июне на фестивале «Кинотавр», к осени будет переработан для иностранной аудитории. Об этом сообщила журналистам режиссер фильма Вера Кричевская на презентации ленты в павильоне «Роскино» на Каннском кинофестивале.

"Сейчас мы уже начали работать над западной версией фильма. Мы очень надеемся, что она будет готова к осени, и мне кажется, что она может вызвать интерес, потому что она скорее всего сможет объяснить многое. Мне кажется это будет любопытно, и к осени будет готова", — сказала Кричевская.

Объяснить контекст

По ее словам, главным отличием в подготовке картины для западного зрителя станет уход от излишней детализации событий и более обширное пояснение политического контекста описываемых событий. «К сожалению, невозможно сделать одно и то же кино для иностранной аудитории и для российской, потому что для России мы максимально детализируем, нам не нужно объяснять контекст, наоборот, наша задача — работать с деталями», — отметила режиссер.

"Нашего зрителя, — добавила Кричевская, — не нужно вводить в исторический контекст — мы все понимаем, хотя, к сожалению, фигура Собчака, давайте скажем правду: не узнаваема сегодня у массового зрителя. Конечно, нам тоже нужно было кое-что рассказать о Собчаке людям, скажем, моложе 30-ти, но это — все равно не такая задача, как рассказать о Собчаке западному зрителю. Нам нужно будет добавить контекста, нужно добавить «перестройки», нужно добавить «клетчатого пиджака» — человека абсолютно западного, который вещает на всю страну про то, что нужно рассекретить архивы КГБ, нам надо будет вот этот вот революционный толчок, который произошел в конце 1980-х, как-то объяснить по-другому".

Кроме того, отметила, режиссер, «детали уголовного дела Собчака не будут главной линией в западном фильме». «Для России это очень важно, потому что это уникальная история, этого дела не видел никто. У Собчака никогда не было статуса обвиняемого, он сам никогда не видел это дело, не видела его Людмила Борисовна [Нарусова], этого дела не видел адвокат, и вдруг мы получаем доступ к этим 224 томам уголовного дела, которые, наверное, никто даже не пытался запросить у Генеральной прокуратуры . И там — бездна, по этим 224 томам можно писать историю страны. Для Запада же это не очень интересно, для Запада, конечно, самое интересное — это треугольник „Собчак — Ельцин — Путин “, это будет ключевой сюжет фильма для Запада», — уверена Кричевская.

Премьера в июне

Анатолий Чубайс, Виктор Золотов, Работа над лентой «Дела Собчака» началась в 2017 году. Картина рассказывает о политическом пути первого мэра Санкт-Петербурга. Своими воспоминаниями об Анатолии Собчаке в фильме делятся непосредственные свидетели событий 1990-х годов, входившие в ближайшее окружение политика: Владимир Путин, Дмитрий Медведев Алексей Кудрин . Семейный взгляд на жизненный путь Собчака в картине раскрывается в диалоге его супруги Людмилы Нарусовой с дочерью Ксенией.

Премьера «Дела Собчака» состоится 10 июня на закрытии фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Затем, 12 июня в Центре документального кино (ЦДК) состоится большая московская премьера, после чего фильм выйдет в широкий российский прокат.