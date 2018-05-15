Не берите фильмы напрокат в iTunes. Это печально

Это печальноЯ купил iPad 2018 и решил посмотреть на нём пару-тройку фильмов. Надо же применять, иначе снова будет пылиться.

Залез в iTunes Store. Взял два фильма напрокат, какие давно хотел посмотреть.

iPad предложил начать воспроизведение сразу, не дожидаясь загрузки. Отлично! Отсыпал попкорн, налил кофе, вставил AirPods и нажал на Play.

Был послан.

И ещё раз. Много самых разных раз до момента, пока оба фильма не исчезли из медиатеки — в связи с окончанием срока проката.

Зачем вообще брать фильмы напрокат?

Если фильм можно взять напрокат в iTunes, это выходит банально дешевле.

Признайтесь, большинство фильмов не хочется пересматривать второй раз. Блокбастеры, триллеры, комедии — многих из них хватает ровно на один просмотр. Это нормально.

Если киношка понравится так, что захочется смотреть её снова и снова, то купите навсегда, не вопрос. Но чаще всего прокат помогает тратить меньше денег на то же самое. По крайней мере, так я мотивирую себя, нажимая на кнопку в iTunes Store.

Пример? «Все деньги мира»: 449 руб. за покупку, 199 руб. за прокат. Экономия 250 рублей на одном просмотре.

Или вот «Убийство в Восточном экспрессе»: 399 руб. за покупку, 199 руб. напрокат. Экономия 200 рублей. Вроде копейки, но в процентном соотношении вполовину меньше.

При этом качество картинки и звука в фильмах, взятых напрокат, не отличается от купленных. Так что теоретически, прокат в iTunes очень радует.

Только реализован он так, чтобы им не хотелось пользоваться.

Чем отличается фильм iTunes напрокат от просто купленного?

Все фильмы в iTunes продаются с DRM-защитой FairPlay. То есть вы можете воспроизвести их только в iTunes для Mac и Windows, а также во встроенном видеоплеере iOS, куда они добавляются автоматически после покупки.

Для воспроизведения необходимо войти в тот же аккаунт Apple ID, с которого произведена покупка. В случае с Mac и PC нужно дополнительно авторизовать устройство в iTunes.

Всё это приводит к тому, что не получится скачать фильм, кинуть его на Android-смартфон или забросить друзьям, наплевав на законы о пиратстве (ай-ай). Для нас, любителей гаджетов Apple, это не проблема. Есть Apple TV, iPad, айфон, тот же MacBook, где купленный фильм на раз-два можно запустить.

С прокатом всё чуть сложнее.

Фильмы iTunes, взятые напрокат, имеют более жесткие правила воспроизведения. Например, у них есть встроенный таймер, который запрещает запуск после истечения срока проката. Есть дополнительные ограничения на взаимодействие с видео— и аудио-потоком. Нельзя смотреть один такой фильм с нескольких устройств Apple одновременно.

До середины прошлого года Apple не позволяла смотреть взятые напрокат фильмы на любых своих устройствах кроме того, с которого этот прокат был оплачен. После первого запуска фильм удалялся через 24 часа, то есть был ровно день на завершение просмотра.

Хорошо хоть, что эти ограничения смягчили.

А зачем вообще платить за фильмы?

Тут я вступаю на минное поле, потому что уверен: большинство из вас инстинктивно не платят за цифровые версии сериалов и фильмов. Это печальная российская реальность, в которой идея не платить за чужую работу считается нормальной.

Да, я плачу за фильмы. За сериалы тоже. Пусть их создатели заработают миллиарды, и мои жалкие двести рублей в них растворятся. Но я поддержал их рублём, познакомился с продуктом и получил свои час-два развлечения. Это равноценный обмен.

За каждым фильмом стоят сотни, а иногда тысячи человек — все они тоже хотят зарабатывать деньги. Прямо как вы и я. Многие жесткие и неприятные ограничения мира цифрового имущества зародились как методы борьбы с пиратством, а не из жадности студий и прокатчиков.

К тому же я люблю хороший, качественный Dolby-звук, который легко оценить даже в AirPods, не говоря уже о домашнем кинотеатре. И ещё предпочитаю оригинальную звуковую дорожку, потому что российский дубляж чаще всего предлагается в унылом стерео. Не говоря уже о том, что сам дубляж и его голоса вечно оставляют желать лучшего.

В iTunes Store у фильмов в 95% случаев есть оригинальная многоканальная звуковая дорожка и хорошие субтитры для тех фильмов, где слова на другом языке тяжело воспринять на слух. Переключать всё это удобно во встроенном плеере, дело двух секунд.

Так что по части проигрывания фильмов, к Apple нет претензий — всё реально удобно. Но по механике именно прокат заставляет страдать так, что иногда задумываешься.

Почему я плачу за прокат и страдаю?

С момента оплаты стартует 30-дневный период, после которого фильм удаляется с устройств и больше не доступен. Надо покупать заново.

Если вы запускаете воспроизведение (iTunes предлагает сделать это немедленно), срок хранения сокращается до 48 часов. Остаётся два дня, чтобы посмотреть фильм. Немного, но должно хватить, если вдруг в жизни не произойдёт что-то непредвиденное.

Проблемы наших жизней Apple логично не интересуют и не касаются. Но что насчёт её собственных косяков?

Итак, моя ситуация. Есть iPad и два фильма, взятых напрокат в iTunes.

Ставлю оба на закачку. Идёт неприлично медленно. Спустя 40 минут файлы загружены на 5-6% каждый, хотя дома интернет 60 Мбит/сек. Ладно, не буду ждать, запускаю воспроизведение. iTunes предупреждает, что тогда через 2 дня фильм удалится. Соглашаюсь.

И тут выскакивает ошибка:

Для воспроизведения фильма по AirPlay необходима его полная загрузка.

Я озадачен, потому что к iPad подключены только AirPods. Вырубаю их. Снова такая же ошибка.

Теперь я в смятении. С такой скоростью закачки фильм загрузится только завтра к утру. ОК, допустим, посмотрю его вечером, как раз успею до автоудаления.

Пытаюсь с отключенными AirPods посмотреть вторую прокатную киношку. Получаю точно такую же ошибку. И запущенный таймер на 48 часов.

Я уже зол, потому что у меня есть два фильма, которые невозможно посмотреть сейчас, а качаются они страшно медленно. Оставляю iPad и занимаюсь другими делами в надежде, что за это время всё будет загружено.

Вечером того же дня я беру планшет и вижу радостное сообщение:

Загрузка объекта не удалась, повторите попытку позже.

Открываю «Видео», действительно — оба фильма вообще не загружены. Пытаюсь запустить любой, получаю ту самую ошибку AirPlay. Перезагружаю iPad, пинаю роутер AirPort, заново ставлю на закачку. Ложусь спать.

Утром та же самая проблема. Загрузка объекта не удалась.

Смотреть фильм с айфона совсем не то, а мака под рукой нет. После десятка попыток что-то исправить, бросаю это бесполезное дело, потому что время дороже.

Вечером второго дня оба фильма удаляются из моей медиатеки. Ни один из них я не смог посмотреть.

Мораль? Сравним мой опыт с теми, кто не парится и смотрит фильмы в интернете. Бесплатно, не совсем легально.

Открыл сайт, нашел фильм, закрыл рекламу. Всё.

Итог? 450 рублей я выкинул впустую, потратил время и нервы. Потому что хотел, чтобы создатели фильмов получили мои три копейки. Потому что хотел поддержать то, за что сама Apple и прокатчики нещадно топят.

Конец у истории предсказуемый. Оба фильма я в итоге посмотрел. С отстойным звуком и картинкой чуть похуже, но зато быстро, удобно и легко.

Очень печально, что пиратство фильмов уважительнее относится к твоему времени, чем самый известный цифровой магазин фильмов в мире. Apple, ну что за фигня.

Поэтому будьте осторожны с прокатом. Это может быть боль

С самого начала iPhones.ru выступает против пиратства в любом его проявлении. Хорошие творчество и работа в любом проявлении должны оплачиваться, если вы хотите с ними ознакомиться.

Но то, что Apple не парится с кучей недоработок и ошибок собственного видеопроката, совсем не радует.

Ладно я выкинул деньги на ветер, хоть и небольшие. Переживу. Только другой человек посмотрит на эту жесть и решит: да ну нафиг. И пойдёт смотреть пожатые «рипы» на сайтах с порнорекламой. Один-ноль не в пользу закона и простого уважения труда других людей.

Делайте какие хотите выводы, но с прокатом в iTunes я пока завязал. А жаль. И показательно касаемо всего, что сейчас делают в Купертино.