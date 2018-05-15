Что смотреть в кино на этой неделе

Неонуарный триллер с Марго Робби в роли коварной соблазнительницы, превзошедший все ожидания новый «Дэдпул», сложная психологическая драма именитого японского режиссёра, Моника Беллуччи в волшебной картине о жителях итальянской глубинки, ремейк фильма 1987 года «За бортом» и ординарная, но приятная французская комедия… Главные премьеры этого четверга — в материале RT.

«Конченая» (Terminal)

Триллер с Марго Робби в главной роли стал темой для обсуждений ещё до выхода на экраны. А всё из-за названия, которое присвоили ленте изобретательные российские прокатчики: после того как «Терминал», в результате чьей-то оплошности названный «Конечной», в сети в шутку стали называть «Конченой», «Централ Партнершип» взял и зарегистрировал вариант шутников. Почему бы и нет — раз он привлекает внимание, хорошо запоминается и правильно характеризует героиню.

Бесспорно, главное достоинство этого фильма — картинка. На неонуарный Terminal стоит потратить время даже самым придирчивым визуалам: цвета, ракурсы — здесь прекрасно всё, включая Робби, которая будто бы создана для роли обольстительной интриганки. К числу недостатков «Конченой» относят слабый сценарий, однако саму сюжетную линию (история страшной и изобретательной женской мести) Вон Стайн отодвинул на второй план будто бы намеренно — чтобы не отвлекала внимание от красоты.

«Дэдпул 2» (Deadpool 2)

Зато сценаристы «Дэдпула» постарались на славу. Может быть, во многом благодаря тому, что первая часть уже успела немного забыться, вторая кажется ещё более смешной, ироничной и непредсказуемой. И конечно, более кровавой (помните: «Дэдпул» — как раз тот случай, когда возрастной ценз полностью оправдан). Отдельный бонус — великолепные сцены после титров, которые неспроста называют лучшими сценами после титров в истории супергеройского кино (даже с учётом последних «Мстителей»).

«Дэдпул 2» — всё что мы ждали, и даже больше. Экшн не прекращается на протяжении почти всего фильма, новые герои — потрясающие, особенно Кейбл и Домино», — говорится в одном из отзывов, опубликованных на IMDb.

«Третье убийство» (Sandome no satsujin)

Хирокадзу Корээда — один из наиболее востребованных и влиятельных режиссёров в современной Японии. Его работы не раз были отмечены наградами и за пределами Азии: например, драма «Призрачный свет» (1995) получила «Золотую озеллу» за лучшую режиссёрскую работу на Венецианском кинофестивале, а одна из последних картин, «Сын в отца», — приз жюри в Каннах.

В «Третьем убийстве» режиссёр обращается к привычным для него темам смерти, болезненного прошлого и трагичности жизни простых людей, а также затрагивает проблему несовершенства японской судебной системы. По сюжету начинающий адвокат Сигэмори берётся защищать преступника по имени Мисуми, признавшегося в совершении убийства. Чтобы спасти Мисуми от смертной казни, Сигэмори начинает искать «смягчающие обстоятельства». Вскоре адвокат понимает, что в этом деле всё действительно очень неоднозначно.

«Чудеса» (Le meraviglie)

Противовесом вышеописанным фильмам, жестоким или тяжёлым, стали «Чудеса» — итальянская драма 2014 года, наконец дошедшая до экранов российских кинотеатров. Чуткая, нежная, добрая и без преувеличения волшебная (что не могло укрыться от жюри 67-го Каннского кинофестиваля, где кинолента получила Гран-при).

В центре сюжета — жизнь семьи фермеров в итальянской глубинке. Быт героев коренным образом меняется, когда в их края приезжает съёмочная группа шоу «Страна чудес» во главе с обворожительной теледивой (Моника Беллуччи).

«Моя бывшая подружка» (Ami-ami)

«Подружку» можно отнести к числу типичных романтических комедий, какими богат современный французский кинематограф, — лёгких и приятных, весёлых и красивых, которые тем не менее легко забываются уже на следующий день после просмотра (что всё же иногда скорее плюс, чем минус).

Главный герой, юноша Винсент, после тяжёлого разрыва с девушкой решает съехаться с лучшей подругой, безбашенной и неугомонной Нефели. Согласно договорённости между друзьями, никто из них не должен вступать в серьёзные отношения — допускается лишь секс на одну ночь. Как назло, Винсент моментально влюбляется в новую знакомую по имени Джули, после чего, побоявшись признаться в этом «проступке», начинает врать обеим девушкам.

«За бортом» (Overboard)