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Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
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Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Груз 200"
Актриса Агния Кузнецова рассказала о съемках фильма Алексея Балабанова «Груз 200». Она призналась в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что не переживала во время работы над сценой изнасилования бывшим заключенным, лежа прикованной к кровати рядом с трупом своего жениха.
«Мне было нормально. Может быть, я сумасшедшая, но мне не казалось это сложным. У меня были другие сложные моменты — например, когда привезли две коробки настоящих мух, нужно было помазать меня всю вонючей приманкой, чтобы мухи на меня садились. Там мухи летали кучами, все какие-то толстые, дохли прямо на мне»,
— вспомнила девушка.
Артистка подчеркнула, что перед сложными сценами ей давали столько времени, сколько ей требовалось для моральной подготовки. «Вся группа ждала, пока я посижу тихо, ко мне никто не приставал», — отметила она.
По словам Кузнецовой, после премьеры «Груза 200» Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию». Она отказалась считать картину порнографией и чернухой.
«Какая чернуха? Там ни одного крупного плана нет. Где там порнуха? Ни груди, ничего — все снято средним планом, никакой пошлости, грязи. Он [режиссер] создает эту атмосферу на площадке не за счет кровищи, мерзости визуальной, а за счет нагнетания атмосферы»,
— заявила она.
В «Грузе 200», вышедшем в прокат в 2007 году, рассказывается история девушки, которую капитан милиции похищает, держит взаперти и зверски издевается над ней. В ленте также снялись Алексей Полуян, Леонид Громов и Алексей Серебряков. Фильм получил приз Гильдии российских кинокритиков на фестивале «Кинотавр».
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