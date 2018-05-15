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«Я не ожидал, что досъёмки „Лиги справедливости“ будут такими масштабными»: Генри Кавилл рассказал о ситуации с усами
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«Я не ожидал, что досъёмки „Лиги справедливости“ будут такими масштабными»: Генри Кавилл рассказал о ситуации с усами 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
А также о странных пресс-турах, где ему нужно было делать вид, что Супермен на самом деле мёртв.
Несмотря на то, что история с усами Генри Кавилла, которые пришлось убирать из «Лиги справедливости» с помощью компьютерной графики, вроде бы подошла к концу, когда актёр наконец их сбрил, сам исполнитель роли Супермена вновь затронул эту тему.
Кавилл рассказал о съёмках фильма «Миссия невыполнима: Последствия», для которого и потребовался образ усатого агента. По его словам, когда он с авторами картины решил отрастить волосы над губой, то не подозревал, что ситуация будет развиваться именно так, как в итоге и произошло, однако использовать очевидный вариант с гримом в любом случае не получилось бы.
Я не ожидал, что досъёмки «Лиги справедливости» будут такими масштабными. Когда «Миссия невыполнима» выйдет, то вы сами увидите, что просто приклеить ненастоящие усы было невозможно. Вы подумаете: «Окей, фейковые усы в этой ситуации просто отлетели бы». К сожалению, это привело к ситуации с «Лигой», но такова уж природа этих вещей. Вы не можете всегда быть победителем.
актёр
Кавилл также рассказал о «нелепых» пресс-турах в поддержку «Лиги справедливости», в которых он принимал участие, где ему нужно было всем своим видом показывать, что Супермен на самом деле мёртв. Сам актёр остался от этого не в восторге.
Эта ситуация была немного забавной, и я на самом деле считаю, что все подумали также. Конечно, если я участвую в пресс-туре, значит я снимался в фильме. Об этом было известно, и всё это было своеобразным шоу, которое мы разыгрывали. Но для аудитории я хотел оставить немного загадочности. Думаю, это важно, чтобы в нынешних фильмах была небольшая тайна.
актёр
В фильме члены отряда супергероев, который собрал Бэтмен, решили оживить Супермена с помощью технологии, доступной в его космическом корабле. Поэтому уже примерно в середине фильма персонаж вернулся в строй, несмотря на свою смерть в финале картины «Бэтмен против Супермена».
«Лига справедливости» вышла в ноябре 2017 года, однако фильм провалился в прокате, став худшей картиной киновселенной DC по кассовым сборам. В конце 2017 года на фоне неудач ленты СМИ сообщили, что Warner Bros. планирует реорганизовать подразделение DC Films, взяв его под более строгий контроль.
#кино #лигасправедливости
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