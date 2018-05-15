Никита Сергеевич или его внук? Анна Михалкова удивила снимком своего взрослого сына

Андрей Баков , сын Анны Михалковой , вырос копией своего знаменитого дедушки. Вспомните Никиту Сергеевича в фильме «Я шагаю по Москве», сходство внука и молодого деда очевидно.

Фото: кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Андрей, как и его дед, снимается в кино и планирует связать свою жизнь с кинематографом. «Люблю их споры. Иногда мне кажется что они одно целое, что это разговор с самим собой. Просто встреча с тем кем ты был и с тем кем ты станешь)))», — поделилась Анна Михалкова.

Напомним, дочь Никиты Сергеевича и ее муж Альберт Баков вместе уже около 20 лет. Супруги воспитывают троих детей: 18-летнего Андрея, 16-летнего Сергея и 5-летнюю Лидию.

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