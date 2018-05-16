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Старший сын Анны Михалковой вырос копией Никиты Михалкова
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Старший сын Анны Михалковой вырос копией Никиты Михалкова 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актриса Анна Михалкова на днях поделилась в соцсетях фотографией, на которой одновременно можно увидеть ее старшего сына Андрея и отца — знаменитого режиссера Никиту Михалкова. Оказалось, она уверена — герои снимка очень похожи друг на друга.
Люблю их споры. Иногда мне кажется, что они одно целое, что это разговор с самим собой. Просто встреча с тем, кем ты был и с тем, кем ты станешь,
отметила она.
Подписчики согласились с Анной. Они уверены, что Андрей с рождения получил не только внутреннее, но и внешнее сходство со знаменитым дедушкой. _ «Похожи очень!», «Одно лицо! Я восторге!👍👍👍🎉🌺», «Очень похож на деда в молодости», В«ылитый Никита Сергеич в молодости👍🏻», «Я сначала подумала, это коллаж! Молодой Никита Сергеевич с нынешним! Обалдеть!»_, — комментируют пользователи. Многие также заметили, что Андрею очень повезло иметь такого мудрого и талантливого дедушку.
Напомним, Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке подрастают трое детей. В 2000 году у супругов родился сын Андрей, в 2001-м — сын Сергей, а в 2013 году появилась на свет дочь Лидия.
К слову, ранее звездная мама признавалась, что ее дочка отличается не самым простым характером и мечтает быть единственным ребенком в семье. А также сообщала, что иногда называет малышку «Лида-гопник».
Фото: РИА Новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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