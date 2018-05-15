Балабанов хотел умереть с Бодровым

Одной из центральных тем двухчасового фильма стала трагедия в Кармадонском ущелье, унёсшая жизни 125 человек. Погибла в том числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим — близким другом Балабанова. По словам Надежды Васильевой, Балабанов первым перестал верить в то, что его друзья живы. Васильева рассказала, что она и Алексей не спали и всё время разговаривали с близкими жертв трагедии, а затем Балабанов ушёл в запой.

«Лёша начал пить, причём по-страшному. Мне сказали, чтобы я не вмешивалась и не трогала, что он должен отпить своё, потому что ему иначе не прийти в себя. У Леёи началась внутренняя трагедия, что это должен был быть он на этом месте, потому что Серёжа — святой и очень хороший человек, а Лёша считал себя плохим человеком», — поделилась она.

По словам Надежды, Балабанов ругал себя, что не погиб вместе с Бодровым. Он предлагал Сергею поехать с ним на съёмки, но тот хотел снимать самостоятельно.

«Лёшка согласился, а потом клял себя, что он должен был всё-таки не соглашаться и поехать туда. Я говорю: «Ну, вас бы двоих не было», а он говорит: «Хотя бы у меня была бы совесть чиста, что меня тоже нет». И с этой болью, что он виноват, жизнь стала другая. Раньше он снимал кино для творчества, а после Серёжиной смерти стал кино снимать, потому что ничего другого делать не оставалось», — рассказала Васильева.

Сергей Сельянов добавил, что «после Кармадона Лёша, в общем, хотел умереть, хотел уйти из жизни, чтобы она закончилась». Сельянов рассказал, что понял это, когда Балабанов принёс ему сценарий фильма «Я тоже хочу», где герой, которого собирался играть режиссёр, умирает.

«Я даже подумал, что это поможет ему до какой-то степени выйти из этого состояния. Сыграть смерть. Я его спросил: «Сам сыграешь?». Он ответил: «Ну да, это же я там»», — поделился продюсер.

В то же время его друг Евгений Горенбург , бывший врач, признался, что режиссёр мог прожить ещё 35 лет, если бы бросил пить. Он рассказал, что за 2 года до смерти Балабанов приезжал в Екатеринбург, чтобы поправить здоровье. «У всех у нас есть жировой гепатоз, это единственное, что у него было, некое начальное перерождение клеток печени… Если бы он в то время бросил бухать, он бы протянул ещё годочков 35», — сказал он.

На вопрос, почему семья не попыталась спасти режиссёра, Васильева заявила, что если бы он тогда не умер, то «мы бы имели несчастного человека все эти 35 лет».

«Он делал, что хотел, всю жизнь. И лучше пусть он делает недолго, но только то, что хочет, чем долго… Он не монтировался с этой жизнью больше. Ему хотелось жить так, как он хотел, и это правильно. Хотя мне очень без него плохо. Но я уважаю чужие чувства. Я просто ходила за ним, как мамка», — пояснила она.

При этом сейчас, по её словам, она испытывает схожие чувства по отношению к смерти режиссёра. «Я тоже живу с болью, что я виновата, что Лёши нет», — призналась жена.

Васильева добавила, что именно она обнаружила тело мужа в номере санатория «Дюны» под Петербургом. «У нас с ним такие были отношения, что когда он пропадал, а я его искала, я всегда знала, что в именно в этом месте я его найду… А тут я была готова», — сказала Васильева.

Ещё одной важной темой фильма стала самая страшная картина Балабанова — «Груз 200». Фильм рассказывает об истории девушки, которую похищает милиционер и держит в заложниках, зверски издеваясь. Актриса Агния Кузнецова, сыгравшая главную героиню, рассказала, каково ей было сниматься в сцене изнасилования бывшим заключённым рядом с трупом жениха.

«Мне было нормально. Может быть, я сумасшедшая, но мне не казалось это сложным. У меня были другие сложные моменты — например, когда привезли две коробки настоящих мух, нужно было помазать меня всю вонючей приманкой, чтобы мухи на меня садились. Там мухи летали кучами, дохли прямо на мне», — вспоминает девушка.

Она добавила, что на премьере фильма на фестивале «Кинотавр» Балабанов сказал ей, что в «Грузе 200» она «сыграла Россию», хотя все вокруг говорили ей, что участием в этой картине она загубила собственную карьеру, и больше её никто никогда не позовет сниматься.

Кузнецова добавила, что не считает фильм «чернухой».

«Какая чернуха? Там ни одного крупного плана нет. Где там порнуха? Ни груди, ничего — все снято средним планом, никакой пошлости, грязи. Он создает эту атмосферу на площадке не за счёт кровищи, мерзости визуальной, а за счёт нагнетания атмосферы», — высказалась она.

При этом, по словам Сельянова, простые зрители приняли картину с трудом — кассиры в кинотеатрах по всей стране даже отказывались продавать людям билеты на сеансы.

Алексей Балабанов — выдающийся российский кинорежиссёр, автор фильмов «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Жмурки», «Про уродов и людей» и многих других. Героями его картин часто становились аутсайдеры, люди, оказывающиеся на грани, не находящие себе места в современном обществе. «Считается, что если ты не славишь всё, что происходит в России, а говоришь о её проблемах, то ты Россию не любишь, но это бред… Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, и поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — говорит в фильме Юрий Дудь.