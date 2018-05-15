Кристина Асмус снялась в фильме со звездой Голливуда

Кристина Асмус обсудила с Каспером его экскурсии по Москве — актрисе удалось потренировать свой английский и сделать пару фото на память со звездой Голливуда.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1770577969790933186_253477742"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Удивительно, но фильм задумывался задолго до событий, которые сегодня происходят на мировой арене, — говорит президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов. — Немного приоткрою линию сюжета. В нашу страну прилетает американский журналист (Эрик Робертс), который предсказывает в свой газете будущие политические события. Превратившись в своеобразного Оракула, он оказывается втянут в глобальное противостояние американских и российских спецслужб. Касперу Ван Дину досталась роль офицера ФСБ , сыгравшего главную роль в предотвращении угрозы. Жанр фильма — шпионский триллер, в котором наши побеждают. И если учесть, что в основу фильма положены реальные факты, снимается фильм на английском языке и предназначен для мировых продаж — это, скажу я вам, событие».

Завершение съёмок отметили в итальянском ресторане «Анджело», где колдует именитый шеф-повар Доменико Филиппоне. Он приготовил для гостей итальянские закуски и знаменитые на весь мир блюда средиземноморской кухни, добавив в них импровизации — российских традиций.