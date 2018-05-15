Кристина Асмус снялась в фильме со звездой Голливуда 

В Москву голливудский актер Каспер Ван Дин ("Звездный десант", «Тарзан», «Сонная лощина») прилетал для съемки в фильме «Оракул: Игра втемную». В фильме играют голливудские и российские артисты: Майкл Мэдсен, Стивен Болдуин, Эрик Робертс, Одед Фер, Александр Головин, Полина Гренц, Алексей Чадов, Марат Башаров, Лев Прыгунов, Лиза Анохина, Денис Васильев, Каспер Ван Дин, Кристина Асмус, Александрия Лаптева, Андрей Гайдулян, Сергей Борисов и другие.
Кристина Асмус обсудила с Каспером его экскурсии по Москве — актрисе удалось потренировать свой английский и сделать пару фото на память со звездой Голливуда.
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«Удивительно, но фильм задумывался задолго до событий, которые сегодня происходят на мировой арене, — говорит президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов. — Немного приоткрою линию сюжета. В нашу страну прилетает американский журналист (Эрик Робертс), который предсказывает в свой газете будущие политические события. Превратившись в своеобразного Оракула, он оказывается втянут в глобальное противостояние американских и российских спецслужб. Касперу Ван Дину досталась роль офицера ФСБ, сыгравшего главную роль в предотвращении угрозы. Жанр фильма — шпионский триллер, в котором наши побеждают. И если учесть, что в основу фильма положены реальные факты, снимается фильм на английском языке и предназначен для мировых продаж — это, скажу я вам, событие».
Завершение съёмок отметили в итальянском ресторане «Анджело», где колдует именитый шеф-повар Доменико Филиппоне. Он приготовил для гостей итальянские закуски и знаменитые на весь мир блюда средиземноморской кухни, добавив в них импровизации — российских традиций.