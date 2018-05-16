Русская шестерка: какие отечественные фильмы получали «Оскар»

16 мая, ровно 89 лет назад, В США состоялась первая церемония вручения «Оскара». Тогда фильмы были представлены в 10 номинациях, и до 1934 года вручение проходило один раз в два года. Первым лучшим фильмом стала картина «Крылья» Уильяма Уэллмана, а специального приза был удостоен Чарли Чаплин за «Цирк».

Но сегодня редакция портала Москва 24 решила вспомнить российские фильмы, которые в свое время были отмечены «Оскаром».

Первым лауреатом «Оскара» от СССР стал документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».

Картину о боях начали снимать по решению Сталина. В ноябре 1941 года были определены два режиссера: Леонид Варламов и Илья Копалин. В съемках участвовали пятнадцать фронтовых операторов.

Для показа в США фильм был переозвучен. Кроме того, название фильма изменили на Moscow Strikes Back ("Москва наносит ответный удар").

Видео: YouTube/Образовательный канал

Первым советским художественным фильмом, завоевавшим «Оскар», стала экранизация романа «Война и мир» Льва Толстого . Режиссер — Сергей Бондарчук.

Это одна из самых высокобюджетных картин в истории советского кинематографа. А создание фильма заняло около шести лет.

Видео: YouTube/Ghost81

Советско-японская картина Акиры Куросавы, созданная в 1975 году по мотивам произведений Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», также получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В феврале 1971 года советский режиссер Сергей Герасимов во время визита в Японию предложил Акире Куросаве снять фильм в СССР. Режиссер предложение принял. Некоторые сцены снимались в Москве на территории бывшего села Волынского. На создание фильма было затрачено четыре миллиона долларов.

Правда, лента вызвала негативную реакцию в КНР: критики усмотрели в сюжете попытку использовать литературу для пропаганды экспансионистской политики советских ревизионистов.

Видео:YouTube/Kino Cool

Третьим русским режиссером, получившим «Оскар», стал Владимир Меньшов и его фильм «Москва слезам не верит». Эта картина просто не могла остаться без внимания киноакадемии: в 1980 году лента стала лидером проката в СССР, ее посмотрели около 90 миллионов зрителей.

Правда, по началу критики картину восприняли неоднозначно: одни уповали на то, что мелодрама играет на низменных чувствах зрителей, другие и вовсе заклеймили фильм «излишне упадническим».

Для самого режиссера новость, что его фильм стал лучшим среди иностранных картин, была неожиданностью. О том, что он получил престижную премию, Меньшов узнал из программы «Время». Кстати, он сам и команда создателей не приехали на церемонию вручения «Оскара». Как объяснял сам режиссер, тогда он просто не мог попасть в Лос-Анджелес, поскольку был «невыездным». Вместо него статуэтку получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США.

Видео:YouTube/Трейлеры на русском языке

Лауреат премии «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке», картина Никиты Михалкова была создана при поддержке французской студии и, как и «Дерсу Узала», считается совместным производством двух стран.

Название картины отсылает к популярному в 1930 годы танго «Утомленное солнце», которое неоднократно звучит в фильме.

Кстати, картина Никиты Михалкова настолько сильно впечатлила британского драматурга Питера Флэннери, что он написал одноименную пьесу для лондонского Королевского национального театра.

Мультипликационный фильм режиссера Александра Петрова по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя был удостоен премии Американской киноакадемии в 2000 году. Кроме того, он стал первым в истории анимационным фильмом для кинотеатров большого формата IMAX.

Труд мультипликатора сильно отличается от труда кинематографиста. Петров работал в уникальной технике «ожившей живописи»: он рисовал на стекле масляными красками, и не только кистью, но и пальцами.