Русская шестерка: какие отечественные фильмы получали «Оскар» 

16 мая, ровно 89 лет назад, В США состоялась первая церемония вручения «Оскара». Тогда фильмы были представлены в 10 номинациях, и до 1934 года вручение проходило один раз в два года. Первым лучшим фильмом стала картина «Крылья» Уильяма Уэллмана, а специального приза был удостоен Чарли Чаплин за «Цирк».
Но сегодня редакция портала Москва 24 решила вспомнить российские фильмы, которые в свое время были отмечены «Оскаром».
"Разгром немецких войск под Москвой", 1942 Леонид Варламов и Илья Копалин
Первым лауреатом «Оскара» от СССР стал документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».
Картину о боях начали снимать по решению Сталина. В ноябре 1941 года были определены два режиссера: Леонид Варламов и Илья Копалин. В съемках участвовали пятнадцать фронтовых операторов.
Для показа в США фильм был переозвучен. Кроме того, название фильма изменили на Moscow Strikes Back ("Москва наносит ответный удар").
"Война и мир", 1968 Сергей Бондарчук
Видео: YouTube/Образовательный канал
Первым советским художественным фильмом, завоевавшим «Оскар», стала экранизация романа «Война и мир» Льва Толстого. Режиссер — Сергей Бондарчук.
Это одна из самых высокобюджетных картин в истории советского кинематографа. А создание фильма заняло около шести лет.
"Дерсу Узала", 1975 Акира Куросава (совместное производство СССР и Японии)
Видео: YouTube/Ghost81
Советско-японская картина Акиры Куросавы, созданная в 1975 году по мотивам произведений Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», также получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
В феврале 1971 года советский режиссер Сергей Герасимов во время визита в Японию предложил Акире Куросаве снять фильм в СССР. Режиссер предложение принял. Некоторые сцены снимались в Москве на территории бывшего села Волынского. На создание фильма было затрачено четыре миллиона долларов.
Правда, лента вызвала негативную реакцию в КНР: критики усмотрели в сюжете попытку использовать литературу для пропаганды экспансионистской политики советских ревизионистов.
"Москва слезам не верит",1981 Владимир Меньшов
Видео:YouTube/Kino Cool
Третьим русским режиссером, получившим «Оскар», стал Владимир Меньшов и его фильм «Москва слезам не верит». Эта картина просто не могла остаться без внимания киноакадемии: в 1980 году лента стала лидером проката в СССР, ее посмотрели около 90 миллионов зрителей.
Правда, по началу критики картину восприняли неоднозначно: одни уповали на то, что мелодрама играет на низменных чувствах зрителей, другие и вовсе заклеймили фильм «излишне упадническим».
Для самого режиссера новость, что его фильм стал лучшим среди иностранных картин, была неожиданностью. О том, что он получил престижную премию, Меньшов узнал из программы «Время». Кстати, он сам и команда создателей не приехали на церемонию вручения «Оскара». Как объяснял сам режиссер, тогда он просто не мог попасть в Лос-Анджелес, поскольку был «невыездным». Вместо него статуэтку получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США.
"Утомленные солнцем", 1994 Никита Михалков
Видео:YouTube/Трейлеры на русском языке
Лауреат премии «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке», картина Никиты Михалкова была создана при поддержке французской студии и, как и «Дерсу Узала», считается совместным производством двух стран.
Название картины отсылает к популярному в 1930 годы танго «Утомленное солнце», которое неоднократно звучит в фильме.
Кстати, картина Никиты Михалкова настолько сильно впечатлила британского драматурга Питера Флэннери, что он написал одноименную пьесу для лондонского Королевского национального театра.
"Старик и море", 1999 Александр Петров
Мультипликационный фильм режиссера Александра Петрова по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя был удостоен премии Американской киноакадемии в 2000 году. Кроме того, он стал первым в истории анимационным фильмом для кинотеатров большого формата IMAX.
Труд мультипликатора сильно отличается от труда кинематографиста. Петров работал в уникальной технике «ожившей живописи»: он рисовал на стекле масляными красками, и не только кистью, но и пальцами.