Уоррен Литтлфилд: Мы снимали кино о борьбе за свободу, выживании и надежде

Эксклюзив «ВМ».

Первый сезон сериала «Рассказ служанки» вызвал у публики такой интерес, что зрители с трудом дождались сезона второго. По накалу драматизма он оказался круче первого! Продюсер сериала Уоррен Литтфилд дал эксклюзивное интервью "Вечерней Москве" , рассказав о том, как шла работа над сериалом и приоткрыв тайны его замысла.

Напомним, что «Рассказ служанки» — это антиутопия, события в фильме разворачиваются в тоталитарном, а точнее посттоталитарном государстве, в котором обреченные на тяжелейшее существование женщины пытаются противостоять ломающей их «карательной машине».

— Мистер Литтлфилд, спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. В России многие телезрители очень увлечены сериалом! Скажите, ведь роман Маргарет Этвуд был опубликован в середине 1980-х, то есть более сорока лет назад. По нему в 1990-м году сняли фильм «Рассказ служанки», а телесериал был выпущен только в прошлом году. Скажите, почему снимать сериал решили только теперь?

— А еще по книге Маргарет ставили пьесы, сделали оперу, а когда в 1990 году сняли фильм, он не получился хорошим, с ним не было все гладко. И поэтому, честно говоря, никто не думал о том, чтобы адаптировать книгу для телевидения. А потом MGM обнаружили, что у них имеются некоторые права на фильм, они приобрели остальные права у Маргарет Этвуд и других продюсеров фильма. И подумали, что, возможно, сейчас, в век телевидения, пришло время сделать то, чего не делали раньше — рассказать эту историю, которая, возможно, станет более актуальной, чем раньше. Я думаю, мы поняли также, что в мире стрим— и кабельного телевидения можно решить те вопросы, которые раньше не удавалось решить на более традиционном телевидении. В США стриминговый канал Hulu посчитал, что у MGM достойная идея с адаптацией книги, и они решили заняться проектом. И начали работать со сценарием Брюса Миллера.

— Известно, что в основе сериала — вымышленный сюжет. Но это антиутопический роман. Как вы думаете, Маргарет Этвуд пыталась предупредить человечество о грозящих ему опасностях, написав его?

— Да. Она написала роман, в котором очень много рассказано о женщинах и — что самое главное — о том, как Фредова-Джун восстает против фашистского режима. Это история о женщине, которая лишена прав, она, по сути, рабыня командора Уотерфорда, и поэтому это история о том, как она может противостоять всему этому давлению.

— Сериал был снят чрезвычайно реалистично. Иногда просто страшно его смотреть, хотя умом и понимаешь, что это выдумка. Что было самым сложным в процессе съемок, с чем вам пришлось столкнуться?

— Я думаю, что самым главным было создать ощущение того, что мир Галаада — это тот мир, который сегодня реально существует… В первом сезоне мы хотели убедиться, что каждый дюйм каждого кадра выглядит реалистичным, происходят ли события в доме Уотерфорда, или во время прогулки по берегу реки, когда служанки видят свисающие со стены тела повешенных. Мы хотели быть уверенными в полной реалистичности, чтобы зрители могли инвестировать свое время в нашу историю… А потом, во втором сезоне, мы почувствовали себя более амбициозными, мы создали Колонии, о которых в книге Маргарет только упоминалось, но которых не было в основном повествовании. А еще мы рассказываем больше историй о происхождении Галаада, о том, как Америка превратилась в Галаад. Так что для нас основным вызовом было сделать этот мир настолько реалистичным, чтобы зрители содрогнулись и почувствовали тот драматизм, который испытывают персонажи сериала.

— В первом сезоне «Рассказа служанки» в одном из эпизодов Фредова и другие служанки отказываются бросать свои камни в Жанин. Это был очень сложный и эмоциональный момент. И если говорить в целом о «Рассказе», этот сериал о сопротивлении тоталитарному режиму?

— Да, во многом это так. У нас есть антиутопический тоталитарный режим, где женщины не имеют прав, не могут читать, их вытесняют из всех сфер жизни. Все, что от них ждут — быть способными к деторождению, это — основная задача. И Маргарет почувствовала, что это уникальная возможность рассказать историю женщины, которая была порабощена в Галааде, и историю сопротивления ему. Наш первый сезон был о выживании, а второй сезон — о материнстве, потому что Фредова беременна, и о ее маленькой дочери, которую отобрали, о ее еще нерожденном ребенке. И другая тема — о том, что Галаад находится внутри вас, и даже если вы сбежали из Галаада, все равно очень трудно от него уйти.

— «Рассказ служанки» смотрят во многих странах мира. Я говорю и о России. Как вы думаете, кто смотрит этот сериал: мужчины или женщины, либерально настроенные люди или консерваторы, молодые люди или постарше, более образованные… Кого это интересует?

— Я надеюсь, что мы апеллируем к каждому. Я подозреваю, что это более образованные люди, которые чувствуют себя очень увлеченными борьбой за свободу. Так что, я думаю, что это история для мужчин и женщин, и я думаю, что в ней есть что-то универсальное, не важно, где вы смотрите сериал: в России, Америке, Европе или Южной Америке — думаю, это характерно для всего мира.

— Уоррен, скажите, но ведь у людей много проблем, и это одна из главных причин, почему они предпочитают смотреть комедии, фильмы с счастливым концом, «легкое кино». «Рассказ служанки» — очень мрачная драма, которая, очевидно, может несколько напугать часть аудитории.

— В жизни нужны любые форматы развлечений. «Рассказ служанки» — мрачный, да, но наша цель была показать, что все не безнадежно, что всегда есть надежда. Как Фредова-Джун настроена на продолжение борьбы! Мы пытаемся дать людям надежду, и я думаю, что мы преуспели в этом. Конечно, люди нуждаются и в комедии, и других форматах развлечений. Это не совсем то, что мы предлагаем, но я думаю, что когда вы смотрите «Рассказ служанки» — получите своего рода интересный опыт.

СПРАВКА «ВМ»

Уоррен Литтлфилд — известный американский продюсер и актер. За последние годы самыми известными его проектами были «Кин Эдди», «Лав Инкорпорейшн», «Мое поколение», «Фарго» и «Рассказ служанки», недавно показанный по российскому ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режиссер «Игры престолов» создаст сериал о приключениях Конана-варвара