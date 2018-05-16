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Мартин Фриман считает, что влияние «Черной пантеры» слишком «раздули»
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Мартин Фриман считает, что влияние «Черной пантеры» слишком «раздули» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Мартин Фриман продолжает рубить правду-матку: по «Шерлоку» и его не в меру энергичным фанатам актер уже прошелся, а теперь настал черед недавней «Черной пантеры», которую критики и зрители в США считают практически «революционным» фильмом, за свою социальную значимость достойным «Оскара». Фриман же к социальной шумихе вокруг фильма относится прохладно и вообще полагает, что влияние «Черной пантеры» на общество слишком «раздули».
В интервью The Guardian Фриман, который в «Черной пантере» вернулся к роли Эверетта К. Росса, отметил, что сомневается в способности «Черной пантеры» вызвать какие-то значимые изменения в обществе в США — хотя блокбастер и хвалили за афроамериканский каст.
«Отдельные члены отдельных сообществ отреагировали так — «Да, это мой фильм». Но не стоит делать каких-то заявлений, что теперь Америка изменится — конечно же, не изменится. Если даже под руководством Обамы Америка не изменилась, чего уж тут ждать…»
Фриман считает, что очень важно реалистично относиться к потенциальному влиянию фильма:
«Нужно быть реалистами по поводу того, что мы делаем. Мы снимаем фильмы, которые очень важны, но они не меняют все и сразу».
попкорнnews
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