Второй фестиваль кино стран Балтии пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Фестиваль кино стран Балтии во второй раз пройдет в Петербурге с 16 по 20 мая со свободным посещением сеансов. Все российские и петербургские премьеры пройдут в киноцентре «Великан Парк».

Откроет фестиваль копродукция трех стран-участниц «День Сенеки» литовского режиссера, мастера авторского кино Кристийонаса Вилджюнаса, который обратился к событиям 1989 года — последнего года советской власти в Балтийских странах. Картина решена в жанре драмы-рефлексии и обращает зрителей к нравственным проблемам жизни общества, переживающего посткризисный период.

"В наше сложное время появление новой традиции — большая редкость. Язык культуры часто способен на большее, чем мы привыкли думать. И хотя отголоски политики в фильмах слышны, главное в них — Человек, его становление, поиски истины и справедливости", — так прокомментировал для прессы значение нового фестиваля генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис.

"По случаю столетия независимости Латвии у нас до конца 2018 года пройдут премьеры 16 полнометражных картин, посвященных этому юбилею. Фестиваль кино стран Балтии в Санкт-Петербурге — это прекрасная возможность познакомить зрителей с частью этих картин и вместе отметить наш юбилей", — сказал генеральный консул Латвийской Республики в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле.

"Эстония в этом году к столетию нашей республики выпустила пять художественных фильмов, один полнометражный анимационный, два документальных фильма, а также один сериал. Надеемся, что в следующем году петербургский зритель сможет с ними познакомиться", — отметил генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.

По словам партнера кинопраздника — куратора программ Киноклуба «Синемафия» Андрея Смирнова, «программа второго Фестиваля кино стран Балтии в Петербурге составлена по принципу, отвечающему теме трех совместных юбилеев — история балтийских стран на рубеже 1980-90-х годов, и рассматривает проблемы, волнующие общество на современном этапе развития молодых суверенных государств». Он добавил, что фестиваль был бы невозможен без совместной истории Латвии, Литвы и Эстонии и связей всех трех стран с Санкт-Петербургом.

Фестивальные премьеры

Петербуржцы увидят российскую премьеру документального фильма «Двойная жизнь. Секс и СССР» — совместную работу Латвии, Франции и Украины. Латышский режиссер Инара Колмане попыталась зафиксировать в картине «уникальные свидетельства о двойной жизни в СССР». Центре внимания — противостояние реальной жизни людей и той «правильной жизни», которую коммунистическая партия и ее руководство стремились навязать обществу. Режиссер приедет в Петербург на показ своего фильма и представит его зрителям.

Эстонская комедия «Беспорядочные дни — лихие 90-е» — первый полнометражный фильм режиссера Трийны Руумет. Свою работу режиссер считает комедией с элементами трагической поэтической драмы «о молодом человеке и его саморазвитии, когда параллельно взрослеет молодое эстонское государство». Петербургскому зрителю картину представит актриса фильма Яаника Арум.

Копродукция Эстонии, Нидерландов и Польши «Ноябрь» — фильм-фантазия по мотивам эстонского бестселлера писателя Андруса Кивиряхка «Ноябрь, или Гуменщик». Режиссер Райнер Сарнет снял сказку для взрослых, где есть место и черному юмору, и романтическим отношениям. Картина была выдвинута от Эстонии в лонг-лист премии «Оскар» по итогам 2017 года в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссер также станет гостем фестиваля.

Серию показов завершит в воскресенье российская премьера латвийской картины «Рай 89» режиссера Мадары Дишлере . Это первый созданный в республике художественный фильм про 80-е годы прошлого века, время так называемой Атмоды — национального пробуждения латышского народа.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.