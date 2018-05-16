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Видео дня: молодая китаянка стала Джокондой с картины Леонардо да Винчи
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Видео дня: молодая китаянка стала Джокондой с картины Леонардо да Винчи 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
В Сети появилась девушка, которая рисует на своем лице копии всемирно известных картин. 26-летняя китаянка Yuya Mika делает себя копией Джоконды и Дамы с горностаем.
Фото: youtube
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