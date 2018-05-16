Ещё
Видео дня: молодая китаянка стала Джокондой с картины Леонардо да Винчи
Далее:
Читайте также:
Найти
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Видео дня: молодая китаянка стала Джокондой с картины Леонардо да Винчи
Passion.ru
1 час назад
Комментарии
Фото:
Passion.ru
В Сети появилась девушка, которая рисует на своем лице копии всемирно известных картин. 26-летняя китаянка Yuya Mika делает себя копией Джоконды и Дамы с горностаем.
Фото: youtube
Passion.ru: последние новости
62-летняя Изабель Аджани с изуродованным пластикой лицом вышла на красную дорожку
Второй день фестиваля в Каннах: Летучая в «голом» платье едва не затмила Шейк в наряде с глубоким декольте
Девушка Джеймса Бонда переехала в Подмосковье?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века
23
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
6
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
4
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой
1
Гайдай залил продукты керосином на съемках
1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение