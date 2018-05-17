Когда Хан еще был соло: на Каннском фестивале показали новые «Звездные войны»

В Канне показали новый фильм во вселенной «Звездных войн», разумеется, вне конкурса. Показали, надо думать, за очень большие деньги, выплаченные оргкомитету фестиваля: все же здесь, в Канне, встречаются две тысячи самых отпетых киножурналистов, которым и родную мать не страшно будет отрецензировать.

Таким образом, посреди бескомпромиссного артхауса, который здесь без остановок (и без грандиозных успехов) показывают в конкурсе, появился островок мейнстрима: на фотоколл к журналистам вышел самый настоящий Чубакка во всем мохнатом облачении, фотографироваться с фанатами — звезды от Вуди Харрельсона до Эмилии Кларк , а вдоль традиционной красной дорожки дежурили имперские штурмовики.

Кстати, это зрелище в наши тревожные времена выглядело вовсе не так забавно, как думалось организаторам, а довольно пугающе, словно Дарт Вейдер уже захватил крупнейший фестиваль мира, а завтра придет и к тебе домой.

Впрочем, по сюжету картины, которая в российском прокате выйдет через неделю и будет называться вызывающе криво, «Хан Соло: Звездные войны. Истории», никакой Вейдер не появится, да и вообще влияние этой картины на общий сюжет франшизы несущественно. Таким же был и собрат фильма по корявому маркетинговому названию, тяжеловесно пафосный «Изгой-один: Звездные войны. Истории», вышедший год назад. Последняя часть заглавия подразумевает, что это именно что не номерной эпизод, как VII или VIII, а вот некая «история» на ночь, отстоящая от основной сюжетной канвы промежуточная новелла, насколько необязательная, настолько и ненавязчивая.

Единственный серьезный нюанс, который наконец проясняется в фильме, — это происхождение фамилии Хана. На самом деле никакой фамилии у него нет, и это он просто дерзнул заявить, записываясь на службу в имперские войска, что он один такой, свой собственный, и офицер записал его как «Хан — solo». Самое милое существо на свете, трехметровое волосатое чудище Чубакку, Хан ведь на тот момент еще не встретил.

Да, как выясняется, нелегкая занесла будущего контрабандиста и спасителя далекой-далекой Галактики в армию, причем побуждает его большая любовь. Девушка Кира (Эмилия Кларк, «Игра престолов») похожа на всех кинодив золотого века Голливуда одновременно. Несомненно, Кира станет почти что новой принцессой Леей для очередного поколения зрителей «Звездных войн».

Герой уходит на фронт, причем уходит надолго, почти на три года, а затем сбегает и отправляется в путешествие за большими деньгами по Галактике, которая подозрительно напоминает разбитую и разобщенную после войны Европу. Таким образом авторы очень тонко стилизуют действие под некое метафорическое кино о Первой или Второй мировой: имперские штурмовики, к примеру, лазят по окопам, да и сцена рекрутирования Хана похожа на любую такую же из военного кино прошлого.

Кроме того, «Хан Соло» напоминает о классике американских приключенческих жанров от самого «Великого ограбления поезда», причем поезд они грабят в куда более суровых условиях: посреди какой-то галактической Арктики в вагонах едет взрывоопасное топливо, которое и нужно украсть, а вокруг них летают охранные дроны и прочее тяжелое вооружение.

Сразу скажем, что молодость самого обаятельного и не обремененного обстоятельствами перед Галактикой героя из большой тройки классических «Звездных войн» (Лея — Люк — Хан) оказалась необычайно благодатным материалом. Да, это насквозь жанровое и коммерческое кино, но оно даже в Канне не смотрится чужеродно: все же тут постановочное решение стилизовать фантастику под военную мелодраму довольно смелое по меркам такой дорогой франшизы.

Тем удивительнее, что студийные боссы (а права на «Звездные войны» сейчас принадлежат Disney ) в какой-то момент съемок попросту уволили режиссеров фильма Кристофера Миллера Фила Лорда , и на съемочной площадке появился штрейкбрехер Рон Ховард, автор сугубо мейнстримный, хоть и талантливый (во всяком случае, в таланте ему нельзя было отказать до того момента, пока он еще не погряз в бесконечных экранизациях плохих книжек Дэна Брауна ).

Хотя прямолинейность Ховарда, которую можно было бы ожидать, совсем не чувствуется в фильме. Скорее, наоборот, кажется, что кино так и продолжали снимать Миллер и Лорд, авторы самого примечательного коммерческого мультика последних лет «Лего. Фильм», где постановщики пели оду воображению как единственной силе, способной спасти человека от самого себя, а вымышленные миры и галактики — от смерти и забвения. Столь же остроумным получилось и кино, наследующее все хорошие приключенческие фильмы, которые вы знаете, начиная с того же «Индианы Джонса», сценарист первой части которого, Лоуренс Кэздан , поработал и над «Ханом Соло».

Это просто хорошее кино, которое мы полюбили когда-то еще детьми, без конъюнктуры, политики и сложной метафизики, без утомительных отсылок и бесконечных сцен после титров. В нем есть чертовски обаятельный Дональд Гловер , в этом месяце зажигающий одновременно в этом фильме, втором сезоне уже культового сериала «Атланта» и у себя в нашумевшем клипе This Is America (Гловер выступает на сцене как рэпер под псевдонимом Childish Gambino). В нем Вуди Харрельсон с прической военных лет.

Даже Олден Эйренрайк, неизвестный до этого фильма актер, которого можно вспомнить только по коэновской работе «Да здравствует Цезарь!» и который был обречен на сравнения с Харрисоном Фордом не в свою пользу, все же достоверно изображает знаменитого героя в молодости, и некое портретное сходство играет только в его пользу.

Наконец, действие идет настолько легко, что отвлечься от него никак не получается, а ведь именно ощущение, иллюзию легкости сложнее всего создать, когда ты снимаешь фильм, который стоит так дорого, что ты даже представить себе не можешь, сколько же это денег (вот же тяжело, наверное, снимать кино за $200 млн — примерно как руководить корпорацией Disney).

В прокате с 24 мая