Ещё
В Каннах прошла премьера фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Каннах прошла премьера фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 

РИА Новости 45 минут назад
КАНН, 16 мая — РИА Новости. Мировая премьера новой части популярной франшизы «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» прошла в рамках Каннского фестиваля, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несмотря на известную высоколобость каннских отборщиков, в последние годы на смотре не обходится и без громких премьер американских блокбастеров. На этот раз на Лазурном берегу вне конкурса представили «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Рона Говарда, в котором рассказывается история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло в исполнении Олдена Эренрайка.
Съёмочная группа картины, Эмилия Кларк, Пол Беттани, Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Вуди Харельсон, Рон Говард во главе с Чубаккой прошествовали по красной дорожке.
"Премьера фильма Disney в Каннах — авантюра с большими рисками, поэтому очень интересно понять ее мотивы. Дело в том, что в последнее десятилетие Disney сознательно самоустранился от фестивалей и борьбы за «Оскары». Его мультфильмы продолжают получать призы, а грандиозная анимация «Вверх» даже открывала Канны вскоре после того, как Pixar был куплен Disney. Но для фильмов корпорации призы и статуэтки давно перестали быть фактором продвижения и роста", — рассказал РИА Новости критик Егор Москвитин.
По его словам, критики Каннского фестиваля — опасные люди, поэтому премьера могла бы закончиться катастрофой.
Однако журналисты довольно тепло приняли фильм. «Мне очень понравились новые „Звёздные войны“. Фильм заставил меня снова почувствовать себя ребенком. Это чистое развлечение, настоящий экшн, который и ждёшь от этой картины. Она снова возвращает нас в мир, знакомый с детства», — отметил критик Алекс Биллингтон.
В свою очередь критик Джейсон Горбер отметил, что Эренрайку было непросто вжиться в роль знаменитого Хана Сола, которого в оригинальном фильме сыграл Харрисон Форд.
"Корабли летают, вещи взрываются, миссии предпринимаются и предательства случаются. Конечно, все довольно предсказуемо, так что главная цель картины — это подпасть под нужный шаблон. Но несмотря на то, что создателями предпринимаются все попытки, чтобы преуспеть в этом, они не всегда достигают цели", — добавил Горбер.
РИА Новости: последние новости
В Каннах показали "2001: Космическая одиссея" на 70-миллиметровой пленке "Мстители" вторую неделю подряд стали лидером отечественного проката Нагиев рассказал о трудностях на съемках фильма Андреасяна "Непрощенный"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века24
Что не поделили Тихонов и Бондарчук6
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы4
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Гайдай залил продукты керосином на съемках1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение